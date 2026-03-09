המירוץ למורל: כוכבי ה"מירוץ למיליון" הקימו עגלת קפה במקלט

משתתפי הריאליטי של קשת 12 הגיעו לחניון דיזנגוף סנטר כדי לחלק קפה ומאפים למאות תושבים בזמן האזעקות: "להפוך את המתח לרגע של נחמה"

בזמן שהמציאות הביטחונית ממשיכה לאתגר את תושבי ישראל, היו מי שהחליטו להפוך את השהות המבאסת במרחב המוגן לרגע של נחמה.

משתתפי העונה החדשה של "המירוץ למיליון" הגיעו היום (שני) לחניון דיזנגוף סנטר בתל אביב, שהפך לאחד המקלטים הציבוריים הגדולים בעיר, כדי להפתיע את מאות האנשים שמצאו בו מחסה במהלך האזעקות.

הכוכבים לא הגיעו בידיים ריקות: הם הקימו במקום עגלת קפה מעוצבת תחת המיתוג של התוכנית, חילקו קפה חם, מאפים וכיבוד עשיר לקהל המופתע.

בתיעוד מהמקום נראים המשתתפים כשהם מנסים להשכיח מעט את המתח באמצעות שירה בציבור בליווי גיטרה, משחקי פינג-פונג עם השוהים בחניון ושיחות עידוד בגובה העיניים.

היוזמה, שנולדה כדי להרים את המורל הלאומי, הצליחה להפוך חניון תת-קרקעי אפור למרחב של אחדות וחיוכים, לפחות לכמה רגעים של שקט בין האזעקות.