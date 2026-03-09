ניצחון לאוריך: כשר דחה את בקשת הערר בפרשת קאטרגייט

שופט בית המשפט העליון דחה את בקשת המדינה לערער לעליון על ההחלטה לבטל את ההגבלות נגד אוריך בפרשת קאטרגייט

שופט בית המשפט העליון יחיאל כשר דחה את בקשת הערר של המדינה על החלטות בית משפט השלום ובית המשפט המחוזי לבטל את התנאים המגבילים נגד יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך בפרשת קאטרגייט.

אוריך, ששימש כיועץ תקשורת של ראש הממשלה, קיבל במקביל כסף מקטאר עבור קמפיינים חיוביים למדינה, אותם ביצע במשותף עם ישראל איינהורן — המסתתר כיום בסרביה. השניים הפעילו לכאורה את אלי פלדשטיין, יועץ נוסף בלשכת ראש הממשלה, כדי שיעביר מסרים בעד הקטארים לכלי תקשורת ישראליים.

החקירה בפרשה רחבה יותר מהמתואר בתחילה: לצד החשד להעברת כספים מקטאר לאוריך ולאנשי לשכת ראש הממשלה, בוחנים החוקרים גם חשד למסירת מידע סודי והלבנת הון. החקירה כוללת בדיקת מעורבותם של עובדים נוספים במשרד ראש הממשלה, כאשר זימון בכירים נוספים לחקירה מותנה באישור היועצת המשפטית לממשלה.

על אוריך הוטלו הגבלות שונות, ובהן מעצר בית (שכבר פקע), איסור יציאה מהארץ ואיסור מפגש עם אנשי לשכת ראש הממשלה ושאר החשודים בפרשה.

המשטרה התעכבה — ההגבלות פקעו

אחרי 180 יום של הגבלות, איחרה המשטרה בהגשת בקשת ההארכה, ולכן קבע נשיא בית משפט השלום בראשון לציון כי ההגבלות פקעו — פסיקה שאושרה גם בבית המשפט המחוזי. השופט כשר דחה בתורו את בקשת המדינה לערער לבית המשפט העליון, וקבע כי הסרת ההגבלות בפרשת קאטרגייט נובעת ממחדל משטרתי בלבד.

בדיונים שקדמו להחלטה, עורכי דינו של אוריך הדגישו כי התנאים המגבילים פוגעים באופן חמור בזכויותיו, בעוד המדינה טענה לצורך בשמירה על תקינות הליך החקירה, תוך הצבעה על חשדות ביטחוניים חמורים. לפי המשטרה, אוריך עדיין חשוד בקבלת כספים תוך ניצול תפקידו הציבורי ובקיום קשרים עם מדינה זרה.

ההגבלות בפרשת "הבילד" — עדיין בתוקף

לפקיעת ההגבלות בפרשת קאטרגייט אין כמעט משמעות מעשית, שכן על אוריך מוטלות הגבלות נפרדות ומחמירות בשל פרשת "הבילד" — שבמסגרתה הודלף מסמך סודי ביותר לעיתון הגרמני, ואוריך חשוד כמי שידע על ההדלפה. רק היום נערך דיון בבית המשפט בעניינו, וההגבלות בתיק זה — ובהן איסור יצירת קשר עם ראש הממשלה ואיסור עיסוק במשרד ראש הממשלה — עדיין עומדות בתוקפן.

המשטרה והפרקליטות פועלות במקביל להשלמת בדיקת הראיות בשני התיקים. החקירה בפרשת קאטרגייט עדיין פעילה, והפרקליטות טרם החליטה האם להגיש כתבי אישום נגד אוריך או נגד אחרים מהמעורבים בפרשה. שני התיקים צפויים להמשיך להתגלגל בבתי המשפט בתקופה הקרובה.