ישראל מ'ווארט' חושף את הצביעות במגזר: "הם רק נראים חרדים"

בפרק הראשון של סדרת הראיונות "נשמות צמאות", ישראל דויטש מתארח באולפן סרוגים ומדבר בפתיחות על הגירושין, החרדות שחווה, ההיכרות עם אשתו מעיין רות בתוכנית "ווארט", השירות במילואים והשליחות האישית שלו

ישראל דויטש, אב לשניים, מאמן מנטלי ולוחם מילואים, הפך לאחת הדמויות הזכורות מהעונה השנייה של תוכנית השידוכים החרדית "ווארט".

בראיון ראשון לסדרת הראיונות החדשה של סרוגים "נשמות צמאות", הוא מספר על המשבר אחרי הגירושים, ההיכרות המחודשת עם אשתו מעיין רות - ועל האמונה שהחזירה אותו למסלול.

המשבר שאחרי הגירושין

דויטש, שהתגרש לפני מספר שנים ונאלץ להתמודד עם תקופה מורכבת של בלבול אישי, מספר כי מצא את עצמו בשלב מסוים מתרחק מהחיים שהכיר. לדבריו, דווקא מתוך המשבר הגיע רגע ההחלטה לשנות כיוון ולהתחיל מחדש.

"כל גבר או אישה שמתגרשים מכירים את התחושה הזאת - בלבול, בלאגן וירידה", סיפר. "הייתי בתקופה לא טובה מכל הבחינות - נפשית, פיזית ורוחנית. אבל באיזשהו שלב אמרתי לעצמי שאני לא יכול להמשיך ככה".

לדבריו, אחת ההחלטות המשמעותיות שעזרו לו להתייצב הייתה להירשם ללימודי קואוצ'ינג ולהתחיל תהליך עמוק של עבודה פנימית. במקביל, הוא מספר כי חזר להתחזק גם מבחינה רוחנית.

"התחלתי שוב להתפלל, ללכת למקווה ולהתחבר מחדש לאמונה, אבל הפעם מתוך בחירה", הוא אומר. "הייתי מתבודד ומתפלל לקב"ה שיחזיר לי את הרצון ואת הקרבה אליו".

ישראל דויטש צילום: מתוך עמוד האינסטגרם של ישראל

החרדות וההתמודדות האישית

במהלך הראיון דויטש חושף גם פרק אישי פחות מוכר מחייו - ההתמודדות עם חרדות קשות שהחלו כבר בגיל צעיר. לדבריו, במשך שנים חווה התקפי חרדה ותחושות קשות של קוצר נשימה ואף הגיע למצבים של אשפוזים ובדיקות רפואיות.

"הייתי מגיע למצב שאני מרגיש שאני עומד למות", הוא מספר. "הייתי מגיע לבית חולים ואומרים לי שאין לי כלום רפואית - אבל התחושה היא אמיתית לגמרי".

לדבריו, רק לאחר שפנה לטיפולים והסכים להתמודד עם הקושי, הצליח בהדרגה לחזור לאיזון. "אנשים לא מפחדים להגיד ששברו יד, אבל מפחדים להגיד שהם צריכים טיפול נפשי", הוא אומר. "כשנפצעים בלב צריך לטפל בזה בדיוק כמו כל פציעה אחרת".

הסיפור המפתיע עם מעיין

במהלך הראיון דויטש מספר גם על ההיכרות עם אשתו כיום, מעיין רות. לדבריו, השניים הכירו זמן קצר לאחר הגירושים, אך אז הקשר לא הבשיל. "לא הייתי בנוי רגשית בכלל", הוא מספר. "הייתי במקום מאוד מבולבל".

השניים נפרדו, אך לדבריו תמיד הרגיש שיש ביניהם חיבור מיוחד. גם לאחר הפרידה הם שמרו על קשר מסוים, והתעדכנו מדי פעם בהודעות. כשהחליט להירשם לתוכנית השידוכים החרדית "ווארט", הוא אף סיפר להפקה שזה סוג הבחורה שהוא מחפש.

לדבריו, כשהגיע לדייט במסגרת התוכנית וגילה שמדובר במעיין - הוא היה בהלם.

"לא ידעתי איך להגיב. מבחינתי זו הייתה בחורת החלומות שלי". במהלך התוכנית השניים התארסו, ובסופו של דבר התחתנו.

ישראל ומעיין בחתונה. צילום: מתוך עמוד האינסטגרם של ישראל

רווקים חרדים מסמסים בשבת?

דויטש התייחס גם לדיון שהתעורר לאחר ראיון אחר באולפן סרוגים עם משה מנשה, שגם השתתף בווארט ואמר כי בדידות של רווקים וגרושים במגזר החרדי גורמת לעיתים לנפילות בשמירת שבת. מנשה תיאר את הקושי ואמר כי "הבדידות הזאת שוברת. אנשים נמצאים לבד בין ארבעה קירות במשך 25 שעות, ולפעמים נופלים".

דויטש, שהתייחס לדברים גם ברשתות החברתיות, הביע עמדה אחרת בנושא. לדבריו, בדידות אינה יכולה להיות הצדקה לחילול שבת.

"אני יכול להבין בדידות", אמר, "אבל מפה ועד להגיד שחרדי נוגע בטלפון כי משעמם לו - זה לא נכון. זוגיות לא נועדה לפתור בדידות. אדם צריך להיות שלם עם עצמו קודם".

לדבריו, גם בזמנים של בדידות אפשר למצוא דרכים אחרות להתמודד. "יש תורה, יש תפילה, יש לימוד. לא כל קושי צריך לפתור דרך הטלפון".

דויטש סיפר כי גם במהלך שירותו במילואים, כשמצא את עצמו לעיתים בשמירות ארוכות בשבת, הוא בחר להעביר את הזמן בדרכים אחרות. "היו לי שמירות של שעות בלילה, וזה יכול להיות מאוד משעמם", אמר. "אבל במקום לקחת את הטלפון, לקחתי ספר תהילים, קראתי, למדתי ספרי אמונה והתפתחות אישית. תמיד יש דרך להעסיק את עצמך בלי לחלל שבת"

חרדי ולוחם במילואים

מלבד הופעתו בתוכנית, דויטש משלב בין כמה עולמות שונים בחייו: הוא מאמן מנטלי, אב לשני ילדים מנישואיו הקודמים - וגם משרת במילואים. לדבריו, השירות הצבאי הוא חלק מהשליחות האישית שלו.

"זה כבר סבב חמישי או שישי שלי במילואים", הוא מספר. "זה מתיש מאוד, אבל זו גאווה גדולה ללבוש את המדים ולהרגיש שאתה מגן על עם ישראל".

בהתייחס לשיח סביב גיוס חרדים, דויטש מציג עמדה מורכבת. לדבריו, מי שלומד תורה ברצינות לאורך כל היום - ראוי שימשיך בכך, אך מי שאינו נמצא במסגרת כזו צריך לשקול להתגייס.

"מי שלומד תורה כל היום, שלא יתגייס. התורה שומרת עלינו", אמר. "אבל מי שלא באמת לומד כל היום - עדיף שיתגייס. הצבא נותן מסגרת, מוציא מאזור הנוחות ומלמד גבולות".

לדבריו, השירות במילואים גם חושף אותו למציאות של חיבור בין אנשים ממגזרים שונים. "במילואים אתה עומד בשמירה עם אנשים שלא בהכרח חושבים כמוך או מגיעים מאותו רקע - אבל כולם שם בשביל מטרה אחת", הוא אומר. "שם מבינים מה זו אחדות אמיתית".

ישראל במילואים. צילום: מתוך עמוד האינסטגרם של ישראל

"חרדי זה לא לבוש"

במהלך השיחה מתייחס דויטש גם לשיח הציבורי סביב הציבור החרדי ולתדמית שנוצרה לו בשנים האחרונות.

לדבריו, ההגדרה של אדם חרדי אינה קשורה בהכרח למראה החיצוני או ללבוש. "חרדי זה אדם עם יראת שמיים", הוא אומר. "זה לא הכובע או החליפה - אלא איך אתה מתנהג גם כשאף אחד לא רואה".

לדבריו, המשמעות האמיתית של להיות חרדי היא המחויבות לערכים גם בחיים האישיים, הרחק מעיני הציבור. "חרדי זה מלשון 'חרד' - יראת שמיים. השאלה היא מה אדם עושה בחדרי חדרים, לא רק איך הוא נראה מבחוץ".

דויטש מוסיף כי לדבריו יש לעיתים בלבול בין המעטפת החיצונית לבין המהות. "יש אנשים שנראים חרדים, אבל זה לא בהכרח מה שהם באמת. בסוף זה נמדד בהתנהגות, בכבוד לאחר ובדרך שבה אדם חי את הערכים שלו".

לעזור לאחרים שעוברים את הדרך

כיום, במסגרת עבודתו כמאמן מנטלי, דויטש מתמקד בליווי אנשים שעוברים משברים דומים לאלה שחווה בעצמו - במיוחד גברים גרושים.

"הבנתי למה הקב"ה שם אותי במקום הזה", הוא אומר. "עברתי בדיוק את מה שהרבה אנשים עוברים היום".

לדבריו, המטרה שלו היא לעזור לאנשים למצוא את הכוחות שכבר קיימים בתוכם. "כל אדם מגיע עם ארגז כלים משלו. לפעמים צריך רק מישהו שיעזור לו לפתוח אותו".

ישראל דויטש. צילום: מתוך עמוד האינסטגרם של ישראל

על "נשמות צמאות"

"נשמות צמאות" היא סדרת הראיונות החדשה של סרוגים, שבכל פרק מארחת דמות מעולם התרבות, הרשת או החברה לשיחה אישית על אמונה, משברים והדרך המקצועית.

הראיון עם ישראל דויטש הוא הפרק הראשון בסדרה, ובפרק הבא יתארח הפעיל החברתי סמיון גרפמן.