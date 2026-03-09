מיילי סיירוס ואלמו? הדואט שלא ידעתם שאתם חייבים לשמוע

אחרי שכבשה את המצעדים עם "Flowers", הכוכבת הגדולה בעולם נוחתת בשכונה הכי מפורסמת בטלוויזיה. לצד השמועות על קאמבק חגיגי של "האנה מונטנה", סיירוס מצטרפת לאלמו ולחברים לשיר חדש על כוחו של הדמיון

היא עברה הרבה גלגולים בקריירה שלה – מכוכבת נוער בדיסני, דרך תקופת ה"מיילי הפרועה", ועד למעמד של דיווה ווקאלית וזוכת גראמי. כעת, מיילי סיירוס מוסיפה לרזומה תחנה חדשה ומתוקה במיוחד: רחוב סומסום.

בפרק מיוחד שעלה היום (שני) לשירותי הסטרימינג (Max ונטפליקס), סיירוס תתארח לצדו של הבובה האהובה בעולם, אלמו, יחד עם שאר המפלצות של הרחוב. השניים יבצעו דואט חגיגי שמתמקד בכוחו של הדמיון – נושא שסיירוס מזוהה איתו מאוד כאמנית שמעזה להמציא את עצמה מחדש בכל פעם.

גורמים בהפקה מספרים שהחיבור בין הקול המחוספס והעוצמתי של מיילי לבין האנרגיות של אלמו יצר רגע טלוויזיוני שצפוי להפוך לוויראלי תוך דקות.

ההופעה ברחוב סומסום מגיעה בתזמון מושלם עבור המעריצים הוותיקים. בשנת 2026 יחול חצי יובל (20 שנה) לעליית הסדרה ששינתה את חייה של סיירוס – "האנה מונטנה". השמועות על פרויקט קאמבק מיוחד או אירוע איחוד חגיגי כבר מסעירות את הרשת, וההופעה בתכנית הילדים המיתולוגית רק מחזקת את התחושה שמיילי חוזרת להתחבר לשורשים שהפכו אותה לאייקון.

הפרק צפוי להיות זמין לצפייה בשירותי הסטרימינג של נטפליקס בישראל במהלך השבוע הקרוב.