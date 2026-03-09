צפו: כך הושמדו שדות התעופה הצבאיים באיראן

דובר צה"ל עדכן הערב, כי הושלמה סדרת תקיפות נגד שישה שדות תעופה צבאיים באיראן. צפו בתיעוד של השמדת מטוסי קרב ומסוקים על הקרקע

מבצע שאגת הארי - היום העשירי. דובר צה"ל עדכן הערב כי השלים אתמול סדרת תקיפות נגד שישה שדות תעופה מרכזיים של צבא איראן.

תקיפת שדות התעופה באיראן (דובר צה"ל)

במסגרת התקיפות הושמדו כלי טיס רבים ביניהם: מטוסי ׳כח קדס׳ של משמרות המהפכה ומסוקי קרב איראניים. בנוסף, הותקפו מסלולי המראה ומערכות הגנה וגילוי אשר נועדו לפעול נגד מטוסי חיל האוויר הפועלים בשמי איראן.

לפי הודעת דובר צה"ל: "שדות התעופה שהותקפו שימשו את משטר הטרור האיראני לחימוש ומימון שלוחי הטרור ברחבי המזרח התיכון וביניהם: חיזבאללה, חמאס ושלטון הטרור הח׳ותי.

תקיפות אלו פוגעת ביכולות הפעלת הכוח האווירי של צבא איראן לשימוש נגד כלי הטיס של חיל האוויר, ומשבשת את יכולת ההתחמשות לא רק של המשטר, אלא של שלוחי הטרור בכל המזרח התיכון.

צה״ל ממשיך לפגוע בכלל תשתיותיו של משטר הטרור האיראני".