דקות אחרי האמירה של טראמפ: צניחה במחיר הנפט

דקות לאחר שהנשיא האמריקאי דונלד טראמפ הצהיר כי המלחמה באיראן "כמעט הושלמה", חווה שוק הנפט הגלובלי זעזוע חד - מחיר חבית הנפט מסוג ברנט צנח בכ־10 דולרים תוך דקות ספורות, ונסחר סביב 85 דולר לחבית.

מדובר במחיר שהמשקיעים והאנליסטים מכנים "סביר" ביחס לממוצעים של החודשים האחרונים בהתחשב בכך שרק לפני מספר ימים עמד מחירה של חבית נפט על 110 דולרים.

הצהרת טראמפ שהזיזה שווקים

בראיון בולט שהעניק נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לרשת CBS, השמיע הנשיא הערכה מפתיעה ומרחיקת לכת על מצב הלחימה:

"אני חושב שהמלחמה כמעט הושלמה לגמרי. אין להם צי, אין להם תקשורת, אין להם חיל אוויר."

טראמפ הוסיף כי התוצאות הפתיעו אותו לטובה, וכי לוח הזמנים מקדים בכמעט חודש שלם את ההערכות המקוריות — מצב שלפי תחזיות המודיעין האמריקאי אמור היה להתרחש רק כעבור ארבעה עד חמישה שבועות מפתיחת המבצע.

עוד הוסיף טראמפ כי הוא שוקל להשתלט על מיצר הורמוז, שער היציאה של מיכליות הנפט והגז מהמפרץ הפרסי לאוקיינוס ההודי ולשאר העולם, ובכך להסיר את האיום האיראני על תעבורת הנפט העולמית.

כאמור, השווקים הגיבו מיידית: נפט ברנט, צלל בתוך דקות ביותר מ-15% והגיע למחיר של 85 דולר. גז טבעי ויורו-דולר רשמו אף הם תנועות חדות.

הזינוק החד במחירי הנפט נגרם לאחר המתקפה האיראנית על שדות הנפט של ערב הסעודית ושדות הגז של קטאר. בנוסף הותקפו שדות נפט של שאר המדינות במפרץ הפרסי כמו איחוד האמירויות, בחריין, כווית ואפילו עיראק.

יש לציין כי מחירי הדלק בישראל יתעדכנו רק לקראת פסח, משום שהם מתעדכנים פעם בחודש. את הזינוק במחירי הנפט ירגיש הנהג הישראלי רק בתחילת אפריל, בתקווה שעד אז יתמתנו העליות עוד.