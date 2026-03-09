משרד החינוך: אין תוכנית לאומית להשלמת פערי המיגון בביה"ס

דו"ח מרכז המידע של הכנסת מציין כי למשרד החינוך לא קיים מידע מלא על המצב במוסדות החינוך ורק בימים אלו החלו לאסוף את הנתונים, זאת בנוסף לכך שלא קיימת תוכנית לאומית למיגון מוסדות החינוך.

על רקע חילוקי הדעות בנושא פתיחת המשק והחזרת מערכת החינוך לפעילות, נחשפת תמונת מצב על מצב המיגון במוסדות החינוך בישראל.

במסגרת דיוני ועדת החינוך מרכז המחקר של הכנסת מפרסם את הדו"ח המעודכן בנושא מיגון בתי הספר בארץ. על פי נתוני משרד החינוך ב-14% מבתי הספר בארץ אין כלל מיגון, 24% עם מיגון חלקי , 24% עם מיגון מלא וב-38% מבתי הספר ישנו מיגון עודף.

יש לציין כי מאז ה-7/10 רשויות רבות בישראל ובעיקר הרשויות הגדולות (ראשון לציון, גבעתיים ועוד) החלו בפרוייקט מיגון מוסדות החינוך בהצבת מיגוניות ובניית מרחבים מוגנים.

לטענת סמנכ"ל ומנהל מינהל ביטחון במשרד החינוך, בתי הספר בהם קיים מיגון עודף יכולים 'לפצות' על בתי הספר בהם חסר מיגון, וזאת על ידי ניוד תלמידים בין המוסדות בהתאם לצורך או המצב הביטחוני ועל כן פערי המיגון נמוכים יותר ממה שצוין.

תמונת המצב ברשויות - נתונים עד מאי 2025

3 המועצות המקומיות והאזורית בהן שיעור גבוה של בתי ספר ללא מיגון הן נווה מדבר (50% מבתי הספר), ג'דיידה- מכר וכסייפה (40%), אל קסום (39%).

מבחינת הערים ירושלים נמצאת עם השיעור הגבוה ביותר (38% מבתי הספר כולל מזרח ירושלים), בני ברק ושפרעם (31%) וחיפה (30%).

גני ילדים

על פי הדו"ח כיום אין למשרד החינוך מיפוי מלא של מצב המיגון בגני הילדים ובמעונות היום. נכון לדוח מבקר המדינה 2024 לא היו בידי משרד החינוך נתונים על מצב המיגון ביחס לכמחצית מכיתות הגן בישראל: 10,975 כיתות גן מתוך 21,419 כיתות בסך הכול.

ביחס לשאר הכיתות (10,444, המהווים כ49%), משרד החינוך מסר למבקר כי מדובר בכיתות גן אשר נבנו החל משנת 1992 ועל כן יש בהן מיגון תקני.

בוועדת החינוך דיווח משרד החינוך כי הם נמצאים בימים אלו בקשר עם חברה קבלנית במטרה לאסוף מידע עדכני עודות המיגון במוסדות החינוך כולל גני הילדים.

מעונות היום

במעונות היום נכון ליוני 2025 מספר המעונות המוגנים הוא 2,952 מתוך 5,787 מעונות בעלי רישיון.

עוד עולה כי כיום אין כלל תוכנית לאומית להשלמת פערי המיגון במוסדות החינוך.

הערה: נתוני משרד החינוך אינם כוללים מידע ביחס לרשויות מקומיות אשר הוסיפו מיגון מיוזמתן על כן ייתכן פער בין נתוני המשרד לנתוני הרשויות (כך למשל עיריית גבעתיים ציינה כי כלל בתי הספר מוגנו באופן מלא על ביוזמת העירייה).