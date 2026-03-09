בתום הערכת מצב: אלו הנחיות פיקוד העורף המעודכנות

בתום הערכת המצב, מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרה ללא שינוי ובתוקף עד ליום שבת ה-14 במרץ 2026, בשעה 20:00.

על פי ההנחיות המעודכנות, בתי הספר ממשיכים בלמידה מרחוק לפחות עד יום ראשון הקרוב. מקומות עבודה בהם ניתן להגיע למרחבים מוגנים בטווח הזמן הדרוש יוכלו להיפתח.

בנוסף, מותרת התקהלות עד 50 אנשים במקומות בהם ישנה אפשרות להגיע למרחב מוגן בזמן הדרוש.

להלן ההנחיות לכל הארץ



פעילויות חינוכיות - אין לקיים פעילויות חינוכיות, למעט פעילות בלתי פורמלית של עד 30 ילדיםבסמוךלמרחב מוגן תקני בליווי 2 מבוגרים לפחות. באזורי הנחיה קו העימות וגולן צפון - ניתן לקיים פעילות בלתי פורמלית של עד 30 ילדים רק בתוך מרחב מוגן תקני.

בנוסף, נקבעו הנחיות נקודתיות לקיום פעילות חינוכית בלתי פורמלית לנוער בסיכון ובבתי המלון של מחוסרי קורת גג, שמרטפיות לילדי עובדים חיוניים, פעילות התנדבותית לבני נוער ופעילות לסטודנטים במקצועות רפואה ובריאות, בהתאם למפורט במסמך מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף בתחילת עמוד זה.





התקהלויות - ניתן לקיים התקהלות של עד 50 אנשים ובתנאי שניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. ניתן לקיים הלוויה בשטח פתוח של עד 20 אנשים. בעת קבלת התרעה יש לפעול על פי הנחיות התגוננות.



מקומות עבודה - ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.