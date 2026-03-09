הפרקליטות החליטה: להשעות את צחי ברוורמן לחצי שנה

בפרקליטות דורשים להרחיק את מקורבו של נתניהו משירות המדינה לחצי שנה. מתי נציב שירות המדינה יקבל את ההחלטה הסופית?

התפתחות משמעותית בפרשות בלשכת ראש הממשלה: הפרקליטות המליצה להשעות את ראש הסגל של בנימין נתניהו, צחי ברוורמן, למשך חצי שנה מכל תפקיד בשירות המדינה. כך פרסם הערב (ב') העיתונאי מיכאל שמש.

ההמלצה החריפה מגיעה על רקע החשדות והבדיקות המנהליות בעניינו של ברוורמן, הנחשב לאחד האנשים החזקים והקרובים ביותר לראש הממשלה.

כעת, הכדור עובר לידיו של נציב שירות המדינה. על פי הדיווח, החלטתו של הנציב בנוגע להשעיית ראש הסגל צפויה להתקבל כבר בימים הקרובים. במידה וההמלצה תתקבל, מדובר במכה משמעותית לכוורת הקרובה של נתניהו בעיצומה של המלחמה.

צחי ברוורמן הכחיש לאורך כל הדרך את הטענות נגדו, וסביבתו טוענת כי מדובר ברדיפה משפטית שנועדה לפגוע בתפקוד הלשכה.