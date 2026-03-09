טיל נורה מאיראן לצפון הארץ; יורט ללא אזעקות

ושוב שיגור מאיראן לישראל. גם ביום העשירי למבצע 'שאגת הארי' האיראנים ממשיכים לירות, כשהיעד הוא צפון הארץ, אך הוא לא הגיע לשטח ישראל

מבצע 'שאגת הארי' היום העשירי. שוב ירי של טילים מאיראן לעבר ישראל. לפי הזיהוי היעד הוא צפון הארץ.

לאחר כעשר דקות, לא הופעלו אזעקות והמשמעות היא כי הטיל לא הגיע לשטח ישראל.

הודעת דובר צה"ל על זיהוי הירי

דובר צה"ל מסר: "צה״ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל.

מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים.

הציבור מתבקש לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות - הן מצילות חיים.

יש להיכנס למרחבים המוגנים בעת קבלת ההתרעה, ולשהות בהם עד להודעה חדשה.

יציאה מהמרחב המוגן תתאפשר לאחר קבלת הנחיה מפורשת בלבד, יש להמשיך ולפעול על פי הנחיות פיקוד העורף".