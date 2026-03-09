בעקבות התבטאויות נגד ישראל: 'כאן' בתלונה נגד שוודיה

בעקבות התבטאויות פוליטיות חריפות נגד ישראל מצד הזוכה השוודית, פנו בתאגיד לאיגוד השידור האירופי והתלוננו על האמירות שלה, שנחשבות גם הפרה של תקנון האירוויזיון

דרמה פוליטית מאחורי הקלעים של תחרות האירוויזיון: תאגיד השידור הישראלי "כאן" הגיש ביממה האחרונה תלונה רשמית לאיגוד השידור האירופי (EBU) ולרשת השידור השוודית (SVT), זאת בעקבות סדרת התבטאויות של נציגת שוודיה לתחרות נגד מדינת ישראל.

על פי הדיווחים בכלי התקשורת בנורווגיה (NRK), התלונה הוגשה לאחר שהאמנית השוודית השמיעה הצהרות פוליטיות בראיונות ובמדיה החברתית, אשר נתפסו על ידי המשלחת הישראלית כחריגה בוטה מהתקנון המקצועי של התחרות, האוסר על מסרים פוליטיים שנויים במחלוקת.

במכתב התלונה הדגישו נציגי התאגיד כי האירוויזיון נועד להיות אירוע מאחד ומקרב לבבות, וכי השימוש במעמד כנציגת מדינה כדי לתקוף מדינה משתתפת אחרת פוגע ברוח התחרות ובביטחון המשלחת הישראלית.

ב"כאן" דורשים מה-EBU להבהיר לנציגה השוודית את חומרת הדברים ולפעול למניעת הישנות מקרים דומים על בימת התחרות המרכזית.

כזכור פחות מחודשיים לפני פתיחת התחרות, נציגת שבדיהלאירוויזיון,פליסיה, מעוררת סערה ציבורית ומעמידה את השתתפותה תחת סימן שאלה.

בראיון שנערך עימה לאחר שזכתה בקדם האירוויזיון השבדי, התבטאה הזמרת באופן ישיר נגד השתתפות המשלחת הישראלית בתחרות.

