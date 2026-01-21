יממה אחרי הזכייה בכוכב הבא, הנציג של ישראל לאירוויזיון 2026 נועם בתן בפוסט מרגש: "תודה לך אלוהים שציוותת לי אנשים כל כך מדהימים ומדויקים לי בדרך הזאת"

פחות מיממה אחרי שכבש את בימת הגמר של "הכוכב הבא" ונבחר לייצג את ישראל באירוויזיון שייערך השנה בוינה, הזמר נועם בתן בפוסט ראשון ומרגש ברשתות החברתיות, בו הוא מסכם את הדרך הארוכה שעבר עד לפסגה.

"עם ישראל! רוצה להגיד לכם פשוט תודה", פתח בתן את דבריו. "תודה שהצבעתם והרעפתם עליי כל כך הרבה אהבה. אני 8 שנים עושה מוזיקה וחיכיתי כל חיי לרגע כזה".

בתן שיתף בגילוי לב על הקשיים שליוו אותו בקריירה, רגע לפני הפריצה הגדולה: "רוב הזמן אנשים רואים רק את קצה הקרחון, אבל לא מודעים לרוב השטח שלו שנמצא מתחת לפני המים… השנים הארוכות של העבודה, של העליות והירידות, של המחשבות, של הרגעים בהם הייתי קרוב להרים ידיים".

למרות הקשיים, הוא מתאר תחושת שליחות חזקה: "בכל פעם שחשבתי על לעזוב את המקצוע… התשובה המיידית הייתה 'אין סיכוי, זה הייעוד שלי'". הוא הדגיש את החיבור לקהל הישראלי: "אתמול ולאורך כל העונה, הפחתם בי חיים שכל כך הייתי צריך. אתם הכוח שלי".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . נועם בתן בראיון ראשון לסרוגים אחרי הזכייה (שיר לוי)

עוד באותו נושא "נלחמתי על כל ביצוע": ראיון ראשון עם נועם בתן לאחר הזכייה 11:10 | שיר לוי 0 1 👏

לקראת המשימה הלאומית בוינה, בתן הצהיר: "המסע הזה היה חתיכת בית ספר ואני ללא ספק מוכן הרבה יותר לקראת המסע הבא שלנו… אני מבטיח לתת את כל מה שיש לי באירוויזיון הקרוב".

בסיום דבריו, לא שכח נעם להודות למשפחתו ולבורא עולם. הוא הודה להוריו ש"לימדו אותי דרך דוגמא אישית להתעסק רק במה שאני אוהב", וחתם במילים חמות של אמונה: "תודה לך אלוהים שציוותת לי אנשים כל כך מדהימים ומדויקים לי בדרך הזאת. תודה שאתה שומר עליי וזורק לי מתנות בדיוק ברגעים שאני הכי צריך".