כבר נשברים? דיווחים שחיזבאללה מבקש מגעים להפסקת אש

דיווחים ראשוניים מצביעים כי מאחורי הקלעים, חיזבאללה כבר החל בגישושים ומגעים, בניסיון ליצור ערוץ למשא ומתן עם ישראל על רגיעה והפסקת אש

על פי דיווחו של הכתב הפוליטי הבכיר בחדשות 12, עמית סגל, חיזבאללה שלח אינדיקציות ראשוניות והחל במאמצים לרקום ערוץ עם ישראל למגעים על הפסקת אש, ימים בודדים אחרי כניסתו למערכה.

בישראל, כך על פי הידיעה, שוקלים את הדברים, כאשר במקביל, מתקיימים דיונים בקשר למהלכים אפשריים לחיסול רחב ככל הניתן של הארגון, או לפנות למהלך שיכול להביא להישג מוגבל יותר דרך מגעים, של ניתוק חיזבאללה מפטרוניה באיראן.

במקביל נשמעים דיווחים להצעות שלבנון שיגרה לישראל, על אפשרות חסרת תקדים למגעים ישירים בין המדינות, בעלי אופי שיכול להוביל להסכם שלום רחב בין המדינות, זאת בניסיון להביא לעצירת ההסלמה בגבול הצפון.