טראמפ על איראן: המלחמה כמעט הושלמה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מרוצה מהתקדמות המלחמה באיראן: "אין להם צי, אין להם תקשורת, אין להם חיל אוויר". לדבריו לוח הזמנים מקדים ב-4 שבועות את מה שתוכנן

מבצע 'שאגת הארי' נכנס היום ליומו העשירי, כאשר הלחימה המשולבת של ישראל וארצות הברית נגד איראן ממשיכה להכות בתשתיות הצבאיות והאסטרטגיות של המשטר האיראני. הערכות הצבא האמריקאי מצביעות על הישגים מרחיקי לכת, מהירים בהרבה מכפי שתוכנן מראש.

טראמפ: "המלחמה כמעט הושלמה"

בראיון בולט שהעניק נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לרשת CBS, השמיע הנשיא הערכה מפתיעה ומרחיקת לכת על מצב הלחימה:

"אני חושב שהמלחמה כמעט הושלמה לגמרי. אין להם צי, אין להם תקשורת, אין להם חיל אוויר."

טראמפ הוסיף כי התוצאות הפתיעו אותו לטובה, וכי לוח הזמנים מקדים בכמעט חודש שלם את ההערכות המקוריות — מצב שלפי תחזיות המודיעין האמריקאי אמור היה להתרחש רק כעבור ארבעה עד חמישה שבועות מפתיחת המבצע.

החשש בישראל הוא כי ארה"ב תעצור פתאום את המלחמה, בשל לחצים בינלאומיים הקשורים גם לנסיקה במחיר הנפט בעולם, שזינק מרמה של 70 דולר לחבית לעבר רמה של 110 דולרים ויותר.

בתכנית כיפות ברזל בסרוגים, נערך דיון על השלב בו מפסיקים את הלחימה באיראן.

התקיפה באיראן: " אירוע בינארי של אפס או אחד "

הדיון נפתח בניתוח המכה הישראלית באיראן ובשיתוף הפעולה ההיסטורי עם ארצות הברית. בעוד שיש מי שרואים במהלך שינוי מגמה מוחלט, אחרים נותרים סקפטיים.

אבי וידרמן הביע רגשות מעורבים: "הזווית שלי קודם כל היא שמחה שמדינת ישראל מכה באויביה. זה תמיד דבר טוב וחיובי... אבל אני קצת מסתייג מאמירה שאמרת קודם שזה חסר תקדים.

היינו באירוע חסר תקדים לפני שמונה חודשים... אני מקווה שהפעם זה באמת יקרה כי באמת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה לחיות בשכונה שבה איראן היא גרעינית... אני תחת ההנהגה הזאתי... עדיין סקפטי ומפחד".

בהמשך הוסיף וידרמן כי "האירוע הנוכחי באיראן הוא אירוע בינארי אפס או אחד או שמשמידים את ההנהגה בסוף האירוע הזה או שהפסדנו את המערכה אין פה אמצע יותר".

לעומתו, ישי כהן זיהה תהליך של שינוי עמוק בצמרת המדינית והביטחונית: "אנחנו כן רואים שינוי דיסקט בקרב ההנהגה... אנחנו רואים שחיזבאללה מאז מבצע הביפרים הוא לא אותו חיזבאללה וזה יאמר לזכות צמרת צה"ל והנהגת המדינה... פעם שלישית זה כבר לא יכול להיות באיראן זה או עכשיו או לעולם לא".



