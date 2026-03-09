"יום הפאניקה" בזמן מלחמה: כך תזהו ותטפלו בהתקף חרדה

זה לא התקף לב, זו חרדה: המדריך המלא להתמודדות עם פאניקה בזמן מלחמה – מהסימנים הפיזיים ועד לתרגילי נשימה מצילי חיים

היום מצוין בעולם יום הפאניקה הבינלאומי, וקשה לחשוב על עיתוי אירוני (או הולם) יותר עבורנו כאן בישראל. בזמן שהכותרות עוסקות בשיגורים מאיראן ובאזעקות שיכולה להקפיץ את הדופק גם לאדם הרגוע ביותר, חשוב לעצור רגע ולהבין: זה בסדר לא להיות בסדר.

מה זה בעצם התקף חרדה?

התקף חרדה הוא לא רק "לחץ". זוהי תגובה פיזיולוגית עוצמתית של מערכת ה-"Fight or Flight" בגוף. כשמרגישים איום (קיומי או פסיכולוגי), הגוף משחרר אדרנלין בכמויות גבוהות, מה שמוביל לתסמינים שעלולים להפחיד מאוד: דופק מהיר וקשיים בנשימה. תחושת מחנק או "גוש" בגרון. רעד, הזעה או סחרחורת. תחושה של אובדן שליטה או פחד ממוות קרוב.

חשוב לזכור: למרות שהתחושה מרגישה כמו אירוע לבבי, התקף חרדה אינו מסוכן פיזית והוא תמיד חולף.

בימים של אי-ודאות מול איראן, החרדה היא לא "תקלה", היא תגובה אנושית למצב לא נורמלי. המודעות היא הצעד הראשון לשליטה. אל תישארו עם זה לבד – דברו על זה, שתפו, ואל תהססו לפנות לעזרה מקצועית אם התחושות הופכות למעמסה כבדה מדי.

זכרו: פאניקה היא גל. היא עולה, היא מגיעה לשיא, אבל היא תמיד נשברת ונסוגה.