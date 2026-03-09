כיפות ברזל: "או שמשמידים את ההנהגה האיראנית או שהפסדנו"

פאנל כיפות ברזל התכנס לנתח את מבצע "שאגת הארי", שיתוף הפעולה עם ארה"ב, התמיכה של הרחוב הפלסטיני באיראן והפנייה של עידית סילמן לסנקציות נגד הנשיא הרצוג

"שאגת הארי" בכיפות ברזל. בתכנית מיוחדת של פאנל האקטואליה באתר סרוגים, דנו המשתתפים בהתפתחויות הדרמטיות של מבצע "שאגת הארי", התקיפות באיראן, היציבות הפוליטית בישראל והקולות המטרידים מהרחוב הערבי.

במוקד הדיון עמדה השאלה האם הנהגת המדינה אכן שינתה את אסטרטגיית הלחימה שלה מול "טבעת האש" האיראנית.

התקיפה באיראן: " אירוע בינארי של אפס או אחד "

הדיון נפתח בניתוח המכה הישראלית באיראן ובשיתוף הפעולה ההיסטורי עם ארצות הברית. בעוד שיש מי שרואים במהלך שינוי מגמה מוחלט, אחרים נותרים סקפטיים.

אבי וידרמן הביע רגשות מעורבים: "הזווית שלי קודם כל היא שמחה שמדינת ישראל מכה באויביה. זה תמיד דבר טוב וחיובי... אבל אני קצת מסתייג מאמירה שאמרת קודם שזה חסר תקדים.

היינו באירוע חסר תקדים לפני שמונה חודשים... אני מקווה שהפעם זה באמת יקרה כי באמת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה לחיות בשכונה שבה איראן היא גרעינית... אני תחת ההנהגה הזאתי... עדיין סקפטי ומפחד".

בהמשך הוסיף וידרמן כי "האירוע הנוכחי באיראן הוא אירוע בינארי אפס או אחד או שמשמידים את ההנהגה בסוף האירוע הזה או שהפסדנו את המערכה אין פה אמצע יותר".

לעומתו, ישי כהן זיהה תהליך של שינוי עמוק בצמרת המדינית והביטחונית: "אנחנו כן רואים שינוי דיסקט בקרב ההנהגה... אנחנו רואים שחיזבאללה מאז מבצע הביפרים הוא לא אותו חיזבאללה וזה יאמר לזכות צמרת צה"ל והנהגת המדינה... פעם שלישית זה כבר לא יכול להיות באיראן זה או עכשיו או לעולם לא".

אריה יואלי התייחס לשינויים הפרסונליים שהובילו לתוצאות בשטח: "המבצע הזה מגיע אחרי שהחלפת רמטכ"ל, החלפת ראש שב"כ... החלפת שר ביטחון. שר ביטחון שהוא כבר לא 'יס-מן' של מערכת הביטחון אלא הוא אומר להם מה לעשות. ורואים את ההבדל".

קולות ממזרח ירושלים: " אני עם איראן , ישראל תלך לעזאזל "

חלק מרתק בתוכנית הוקדש לתיעוד שהביא משה אריה, עורך תחום הערבית ב'כיכר השבת', משער שכם. התיעוד חושף הזדהות עמוקה של תושבים במזרח ירושלים עם האויב האיראני בזמן המלחמה.

משה אריה תיאר את המציאות בשטח: "איראן, אני עם איראן, ישראל תלך לעזאזל... אנחנו נמשיך לעשות מה שאנחנו רוצים, אין משילות, אין הרתעה וזה התוצאה".

הוא הוסיף כי בקרב הצעירים שראיין קיימת תחושת "סומוד" (איתנות): "הם אומרים 'כל בית יש התנגדות... ישראל יכולה להרוג שני מיליון בני אדם... כל בית יש חמאס'... יש להם את העניין של הסומוד, זה האיתנות... לנו אין סבלנות, להם יש".

יואלי התייחס לתחושה הזו ואמר:"כולם יודעים שהזמן של טראמפ שאול, בעוד פחות משלוש שנים הוא מסיים את הקדנציה והולך הביתה. בזמן הזה שאר המנהיגים במזרח התיכון נשארים, כולל פוטין ברוסיה. הם רק צריכים למשוך עוד קצת זמן ולחכות שהגל יעבור.

על היעדר הגינוי במגזר אמר אריה: "איפה הגינוי במסגדים? איפה מודעות רחוב נגד כל האלימות? אין, אתה לא שומע גינוי".

החזית המשפטית: סערת בן גביר והיועמ " שית

על רקע המלחמה, בקשת היועצת המשפטית לממשלה לבג"ץ להורות על פיטורי השר איתמר בן גביר עוררה סערה באולפן.

ישי כהן מתח ביקורת חריפה על העיתוי: "כל התייחסות והאיום של היועצת המשפטית לממשלה ליתמר בן גביר ובג"ץ וכולי זה מה שרדף בן גביר בטח בשנת הבחירות... היה מצופה ממנה שלפחות בנושא הזה תבקש מבג"ץ לדחות את הדיון... אני חושב שגם בקואליציה... היה נכון אם היו מניחים בצד את כל הנושאים הפוליטיים... עד שהמלחמה הזו לא תסתיים".

אריה יואלי הוסיף בציניות: "החונטה המשפטית הזאת, הכנופיה הזאת שבאה לחנך את הממשלה... אין לה קווים אדומים. גם חודש אחרי הטבח של ה-7.10 אסתר חיות ביטלה חוק יסוד. אז מה זה לפטר שר?!".

כלכלה ופוליטיקה: האם התקציב יעבור ?

סוגיית חוק הגיוס והתקציב ממשיכה לאיים על שלמות הקואליציה, אך נראה שהמלחמה משנה את סדרי העדיפויות החרדיים.

ישי כהן העריך כי החרדים לא יפילו את הממשלה כעת: "אם החרדים יפילו את הממשלה... וילכו לבחירות בתקופה שבימים של מלחמה עם איראן זה נראה רע ציבורית... אריה דרעי בסוף יושב בקבינט המצומצם, הוא חשוף להכל... האם אתה רוצה להעביר מסר לנשיא ולאיראן שהממשלה שלו בכלל לא יציבה?".

מנגד, אבי וידרמן סבור שהמפלגות החרדיות איבדו את כוח המיקוח שלהן: "הפוליטיקה החרדית השמידה את עצמה בלי שום קשר לאיראן, כי ברגע שאתה מאיים ומאיים במשך שנתיים... ובסוף לא עושה שום דבר וכל פעם מוצא איזה אמתלה אחרת... הצעיר החרדי אין לו פתרון".

סערת עידית סילמן והפנייה לטראמפ

התוכנית נחתמה בהתייחסות לפנייתה של השרה אידית סילמן לדונלד טראמפ בבקשה שיטיל סנקציות על נשיא בית המשפט עליון יצחק עמית והנשיא הרצוג אם לא יוענק חנינה לנתניהו.

ישי כהן כינה זאת: "אירוע מביש... זעקנו ובצדק על כך שהנשיא ביידן והאיחוד האירופי התערבו ברפורמה המשפטית, מי אתם שתתערבו לנו? אנחנו מדינה ריבונית".

אבי וידרמן הוסיף כי המהלך השיג את התוצאה ההפוכה: "מה שהנשיא טראמפ עשה... קבר את הסיכוי שהרצוג יוכל לתת חנינה... הרצוג חייב להוכיח שהוא חזק, שהוא עצמאי, ולכן הוא ידחה לערכתי הזהירה את החנינה הזאתי".

בסיום התוכנית, הזכיר המנחה נתנאל איזק את הלקח ההיסטורי מספר מלכים: "אסור לנו לעולם בתוך מחלוקות פנימיות... לעולם אסור לצאת החוצה כי האסטרטגיה או השיקולים הזרים הם לעולם לא יהיו לטובתנו ב-100%".

אריה יואלי השווה את האירוע למאבק בין אריסטובולוס להורקונס שהביא לחורבן בית שני, נתנאל איזק השווה למלחמה בן פקח רמליהו לבין אחז שהביאה לחורבן ממלכת ישראל בבית ראשון.



