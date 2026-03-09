בלי בושה בלב ירושלים: "אני תומך באיראן, שישראל תלך לקיבינימט - מי שרוצה לעשות פיגוע שיעשה"

לראות ולא להאמין: אזרח ערבי תושב ירושלים מצהיר ללא חשש על תמיכתו באיראן, מגדיר את בן גביר כ"חיה", מכתיר את ערפאת כ"נשיא שלהם", ומכריז שהם תחת כיבוש

מבצע שאגת הארי היום העשירית. בעוד איראן מפציצה את ישראל, נראה שיש מי שאינו חושש להביע תמיכה פומבית באויבי המדינה הקשים ביותר.

בראיון שעורר סערה ברשתות החברתיות, תושב ירושלים הערבי סיפק הצצה מטרידה להלך הרוח בקרב חלקים מהאוכלוסייה במזרח העיר, כשהוא קורא בגלוי לפעולות טרור.

במהלך השיחה, המרואיין לא חסך במילים קשות נגד הריבונות הישראלית:

"אני תומך באיראן, שישראל תלך לקיבינימט" הצהיר למצלמה.

הוא גם לא נמנע מהסתה לטרור: באופן חסר תקדים וללא פחד מהשלכות משפטיות, אמר: "מי שרוצה לעשות פיגוע – שיעשה".

הערצה לערפאת: כשנשאל על זהותו הלאומית, הבהיר כי הוא רואה ביאסר ערפאת את "הנשיא שלהם" וטען כי האזור כולו נמצא תחת כיבוש.

מתקפה על הדרג המדיני

גם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, עלה על המוקד במהלך הדברים, כשהמרואיין מכנה אותו בכינויי גנאי קשים וקורא לו "חיה". דבריו משקפים את התסיסה הקיימת בשטח אל מול המדיניות הישראלית בבירה.

התיעוד, שפורסם לראשונה באתר 'כיכר השבת', מעלה שוב את השאלה על גבולות חופש הביטוי מול הסתה לטרור בזמן מלחמה, והאם רשויות האכיפה יפעלו לעצור את המרואיין בעקבות הדברים.



