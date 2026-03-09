ראש העיר הודיע: ביקשתי לפתוח את בתי הספר

בניגוד ל-17 הערים שכבר הודיעו כי לא יפתחו את בתי הספר השבוע, ראש עיר ראשון הגיש בקשה לפתוח את מוסדות החינוך בעירו

ראש עיריית ירושלים משה ליאון, הגיש בקשה להחזיר את הלימודים לעיר בהדרגה. על פי הדיווח של מיכאל שמש בבאן חדשות, הבקשה של ליאון היא תחילה עבור כיתות א' -ב' ומוסדות החינוך המיוחד.

במקביל, ראשי 17 ערים הודיעו היום (שלישי) כי לא יפתחו אתמערכת החינוךבמשך כל השבוע בצל המצב הביטחוני.

מדובר בערים ראשון לציון, רמת גן, רחובות, הרצליה, קריית אונה, נס ציונה, כפר סבא, המועצה האזורית שדות דן, רעננה, הוד השרון, יהוד, בת ים, חולון, נתניה, רמת השרון וגבעתיים.

יו"ר "פורום ה-16", ראש עיריית רמת גן כרמל שאמה הכהן, מסר: "מבלי להיכנס לתמונת המודיעין המטרידה, לא צריך להיות ראש אמ"ן ולא מפקד סנטקום, מספיק להביט לשמי ישראל ולמה שמפורסם בתקשורת כדי להבין שפתיחת מערכת החינוך היא לקיחת סיכון מופרז וחוסר אחריות. הקונצנזוס המלא מנתניה ועד רחובות מעיד כמה המציאות הזו ברורה. עם כל הכבוד לפתיחת המשק ולשיקולי הכלכלה הישראלית שחשובים לכולנו, המאזן נוטה באופן חד וברור לטובת זהירות בביטחון חיי הילדים שלנו".

גם ראש עיריית חיפה יונה יהב הודיע כי בשלב זה לא יפתח גם הוא את מערכת החינוך בעירו. "זה לא יקרה, אין לי שום כוונה לסכן תלמידים, את מי שמסיע אותם לבתי הספר והגנים, ואת צוותי החינוך וההוראה", כתב בחשבון הפייסבוק שלו. "הביטחון שלהם הוא מעל הכול, ובמציאות הנוכחית לא אתן שהם יהיו תחת סיכון".