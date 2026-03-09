חיל האוויר במהלך שובר שוויון באיראן

חיל האוויר השלים גל תקיפות נרחב לעבר עשרות תשתיות טרור ברחבי איראן. בין היעדים שהושמדו: המפקדה המרכזית ממנה שוגרו כלי טיס בלתי מאוישים לעבר ישראל

דובר צה"ל מעדכן היום (ב') כי צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בכלל המערכים והיכולות של משטר הטרור האיראני. בפעילות משולבת של חיל האוויר ובהכוונת אמ"ן, הושלם גל תקיפות נוסף לעבר עשרות תשתיות טרור במספר מרחבים באיראן.

במסגרת גל התקיפות הנוכחי, חיל האוויר תקף והשמיד מפקדה מרכזית של משמרות המהפכה, האחראית על מערך כלי הטיס הבלתי מאוישים (כטב"מים). על פי נתוני המודיעין, מהמפקדה הזו שוגרו כטב"מים לעבר שטח מדינת ישראל, ובתוכה אוחסנו כלי טיס נוספים שהיו מוכנים לשיגור מיידי.

בצה"ל מדגישים כי המאמץ המשולב להחלשת יכולות הירי וההגנה של המשטר נמשך גם ברגעים אלו. במקביל לתקיפת המפקדות, צה"ל הרחיב את הפגיעה בתשתיות ייצור הטילים הבליסטיים הפרוסות ברחבי המדינה.

התקיפות שהושלמו הבוקר מוגדרות כחלק משלב "העמקת הפגיעה" במערכי הליבה וביסודות של משטר הטרור האיראני. המטרה היא לייצר פגיעה אסטרטגית ארוכת טווח ביכולת של איראן להוציא אל הפועל מתקפות נוספות נגד ישראל.