אכזבה להורים: פיקוד העורף ביטל את החזרה ללימודים

בתום הערכת המצב, מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרה ללא שינוי ובתוקף עד למוצאי שבת. המשמעות - אין חזרה ללימודים עד יום ראשון

מבצע שאגת הארי - היום העשירי. פיקוד העורף עדכן הערב את ההנחיות והאריך אותן עד למוצאי שבת בשעה 20:00.

המשמעות הישירה - בתי הספר וגני הילדים יישארו סגורים עד יום ראשון.

בתחילת היום, עוד נשמעה אופטימיות מצד משרד החינוך על חזרה ללימודים, לפחות בערים בהן אין אזעקות וירי, אבל כאמור, המתווה המקל בוטל.

המתווה הצהוב נדחה ליום ראשון

ממשרד החינוך נמסר: "לאחר הערכת מצב ועל רקע עליית האיומים והשיגורים, הוחלט יחד עם פיקוד העורף לדחות את המתווה הצהוב ליום ראשון.

כלומר מערכת החינוך לא תיפתח ללימודים פיזיים בכלל רחבי הארץ עד סוף השבוע כולל.

עוד נמסר: "המתווה שגובש יחד עם הרשויות המקומיות, לפתיחה מדורגת ואחראית של מערכת החינוך ברשויות צהובות, מתוכנן בשלב זה להיכנס לתוקף בתחילת השבוע הבא – בכפוף לאישור פיקוד העורף ובהתאם להערכות המצב הביטחוניות.

משרד החינוך ופיקוד העורף ממשיכים להיערך לכל תרחיש, במטרה לאפשר חזרה בטוחה, מדורגת ואחראית של התלמידים למוסדות החינוך בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות וזאת ברגע שהדבר יתאפשר".