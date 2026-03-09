סמוטריץ' מעדכן על מצבו הרפואי של בנו הפצוע

בניה סמוטריץ', בנו של יו"ר הציונות הדתית, נפצע ביום שישי בגבול לבנון לאחר ירי פצצות מרגמה של חיזבאללה על לוחמי גבעתי; כעת הוא עדכן כי הכדור קרע את הכבד ונעצר לפני כלי דם מרכזי בבטן

יו"ר הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פרסם הערב (ב') עדכון על מצבו הרפואי של בנו, בניה , שנפצע ביום שישי בלחימה בגבול לבנון.

בניה הוא אחד משמונת לוחמים מחטיבת גבעתי שנפגעו לאחר שמחבלי חיזבאללה ירו לעברם פצצות מרגמה בקרב בגבול הלבנון. שלושה מן הלוחמים נפצעו באורח קשה.

הפצוע ומצבו הרפואי

סמוטריץ' עדכן הערב על הפציעה אותה כינה "נס גדול"."בחסדי ה', אחד מהרסיסים קרע את הכבד ונעצר בדופן כלי הדם הכי גדול בבטן. אם חלילה היה נפגע, המצב היה חמור בהרבה", כתב השר.

לדבריו, בניה מצוי כעת בתהליך שיקום וטיפול רפואי מסור, ומצבו יציב. "בניה ברוך השם חזק ונחוש, ובעזרת ה' לאחר שיקום וטיפול מסור הוא יבריא וישוב לאיתנו ולצה"ל", ציין סמוטריץ'.

תגובת המשפחה: "התרגשנו מהחיבוק של כל עם ישראל"

בפרסומו הביע סמוטריץ' תודה לגורמים רבים שהגיבו לפציעת בנו: הצוותים הרפואיים המטפלים בו, פיקוד חטיבת גבעתי ומפקדיה שליוו את המשפחה, ארגונים ומתנדבים שפעלו לסייע, וכן מאות אנשים שפנו לשאול בשלום הפצוע.

"התרגשנו מאוד מהחיבוק הגדול של כל עם ישראל", כתב השר, וציין כי גם המשפחות המורחבות של שני הצדדים עמדו לצד המשפחה בשעה הקשה.

פצועים נוספים ותפקידו של סמוטריץ' בקבינט

סמוטריץ' הבהיר כי בניה אינו הפצוע היחיד מהאירוע: "יש עוד מספר חברים שלו שנפצעו באורח קשה, וכולנו מתפללים לשלומם יחד עם כל פצועי צה"ל הגיבורים". הוא לא מסר את שמות הפצועים האחרים.

לצד הדיווח האישי, ניצל סמוטריץ' את ההזדמנות להתייחס לתפקידו בניהול המלחמה. "בשנתיים וחצי האחרונות אני יושב בקבינט ובפורומים המובילים את המלחמה בחיל ורעדה", כתב, "מודע לכך שכל החלטה היא עניין של חיים ומוות — לא רק של ילדיי שבחזית, אלא של כל חיילינו היקרים שאני רואה בכולם כמו בניי."

השר סיים את פרסומו במסר לאומי: "מחירי המלחמה לא פשוטים לכולנו, אך האמונה בצדקת הדרך, הניצחון על אויבינו ועתיד עם ישראל כולו הם הנותנים לנו תקווה וכוח."