ביקורת אמריקאית על סעודיה: "למה צריך אותה אם היא לא עוזרת"

הסנאטור הבכיר לינדזי גרהאם שיגר מסר חריף לשלטונות הסעודים, ותהה למה סעודיה דרושה לארצות הברית אם היא מסרבת להגן על עצמה

לינדזי גרהאם, הסנאטור הוותיק של המפלגה הרפובליקנית, ואחד ממקורביו של הנשיא טראמפ בבתי הנבחרים, יצא במסר תקיף לשלטונות הסעודים, בו נזף בהם על חוסר מוכנותם לפעול להגנתם, ותהה איך הם רוצים לכרות ברית הגנה איתה, אם הם לא מוכנים אפילו להגן על עצמם.

"השגרירות האמריקאית בריאד פונתה כתוצאה מהמתקפות על ערב הסעודית, אך לפי מה שאני הבנתי, הממלכה הסעודית מסרבת לעשות שימוש בצבא המתקדם שלה כדי לסייע לסיים את הברבריות הטרוריסטית של משטר האייתוללה האיראני, שכבר רצח במדינתם 7 אמריקאים". תיאר גרהאם את המצב.

ואז פנה ותהה מה הערך של השותפות עם סעודיה, אם היא איננה מוכנה לסייע במערכה: "שאלה, למה שארצות הברית תחתום על ברית הגנה עם סעודיה, מדינה שכל כך לא מוכנה להילחם צד לצד למען האינטרסים המשותפים שלנו?"

"אמריקאים מתים, וארה"ב מוציאה מילארדים על מנת לשחרר את האזור ממשטר הטרור האיראני, ובינתיים סעודיה מוציאה הודעות גינוי ועוזרת בדברים שוליים, אך מסרבת לקחת חלק במערכה הצבאית".

"אם אתם לא מוכנים להשתמש בצבא שלכם עכשיו, מתי תהיו מוכנים להשתמש בו?" נזף גרהאם, והביע תקווה לראות שינוי בהתנהלות הסעודית בקרוב מאוד.