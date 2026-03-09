טראמפ על קבוצת הנשים האיראנית: "ירצחו אם יוחזרו לאיראן"

לאחר שחמש שחקניות מתוך נבחרת הכדורגל לנשים הלאומית של איראן הודיעו על עריקה מהמדינה ובקשת מקלט מדיני, הנשיא טראמפ נזף בחריפות בשלטונות המקומיים, וקרא לקבל את בקשתן מיד

אמש, חמש חברות בנבחרת הכדורגל הלאומית לנשים של איראן, הודיעו לאחר השתתפות במשחק באוסטרליה על עריקה ובקשת מקלט מדיני, גורן עדיין נותר לא ידוע, עם חשש כבד שייתכן וישלחו חזרה לאיראן. כעת הנשיא טראמפ יוצא בקריאה נחרצת למען חמשת העורקות הפומביות הראשונות מאיראן.

הנשיא טראמפ פתח את דבריו בנזיפה זועמת לשלטונות באוסטרליה: "אוסטרליה עושה שגיאה הומניטרית ענקית בזה שהיא מרשה להחזיר את נבחרת כדורגל הנשים של איראן בכוח אל איראן, שם הן ככל הנראה יהרגו". קבע טראמפ בנחרצות.

בנוסף, טראמפ הודיע באופן חד משמעי כי לא יקבל את החזרתן למדינה: "אל תעשה את זה, ראש ממשלת אוסטרליה, תן להן מקלט. אם אתה לא מוכן, ארה"ב תיתן להן מקלט".

בהודעה נוספת, לה צירף טראמפ את תמצית סיפורה של הנבחרת, כתב הנשיא בדחיפות מקלט מדיני!".