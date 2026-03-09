בצל המלחמה באיראן: הבורסה בת"א יורדת בכ-3%

הבורסה בתל אביב נפתחה בירידות של כ-3% במדדים המובילים, על רקע ההסלמה בלחימה מול איראן והזינוק במחירי הנפט בעולם מעל 100 דולר לחבית. מניות הטכנולוגיה מובילות את הירידות, בעוד מניות האנרגיה דווקא נסחרות בעליות

המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב נפתח היום (שני) בירידות חדות במדדים המובילים, על רקע הלחימה המתמשכת במזרח התיכון והעלייה החדה במחירי הנפט בעולם. במהלך שעות המסחר התחזקו הירידות, כאשר מדד ת"א 35 יורד בכ-3%, מדד ת"א 90 בכ-3.4% ומדד ת"א 125 בכ-3.1%.

גם במדדים הסקטוריאליים נרשמות ירידות משמעותיות. מדד ת"א ביטוח יורד בכ-5.6%, מדד ת"א פיננסים בכ-4.3%, מדד ת"א בנייה בכ-3.7% ומדד ת"א בנקים בכ-2.7%.

בקרב המניות הבולטות בירידות: מניית קמטק יורדת בכ-10.2%, פריורטק מאבדת כ-9.5% ומניית הבורסה לניירות ערך נחלשת בכ-8.8%. מנגד, מניות האנרגיה דווקא נסחרות בעליות, כאשר בזן עולה בכ-2.8%, נאוויטס בכ-1.7% ותמר פטרוליום בכ-1.7%.

המסחר נפתח בעיכוב לאחר שבשלב טרום-המסחר נרשמו ירידות חדות במספר מניות טכנולוגיה מרכזיות. מניית קמטק נפלה בכ-11.5%, נובה בכ-9% וטאואר בכ-8%, מה שהוביל להפעלת מנגנון ממתן התנודות של הבורסה ולעיכוב בפתיחת המסחר.

הירידות מגיעות לאחר שבוע שבו הבורסה בתל אביב דווקא רשמה עליות, בניגוד למגמה בבורסות העולם. אולם כעת, על רקע החרפת הלחימה במזרח התיכון והחשש מהשפעות כלכליות רחבות יותר, גם השוק המקומי מצטרף לירידות.

ברקע המסחר עומדת גם העלייה החדה במחירי הנפט בעולם. לראשונה מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה בשנת 2022 חצה מחיר חבית נפט את רף 100 הדולרים. נפט מסוג ברנט ו-WTI נסחרים בטווח של 103 עד 107 דולר לחבית, לאחר שבשעות הבוקר אף הגיעו לאזור 120 דולר.

בשבוע שעבר נרשמו תנודות חריגות בשוק האנרגיה. הנפט האמריקני מסוג WTI זינק בכ-36%, העלייה השבועית החדה ביותר מאז תחילת המסחר בחוזים העתידיים בשנת 1983, בעוד נפט מסוג ברנט קפץ בכ-28%. עם פתיחת המסחר השבוע המחירים המשיכו לטפס, על רקע ההסלמה האזורית והחשש לפגיעה באספקת האנרגיה העולמית.