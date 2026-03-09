ביטוח לאומי מצנן את ההתלהבות: "זה עוד לא בתוקף"

אחרי הודעת משרד האוצר, ביטוח לאומי מפרסם הודעת הבהרה ומצנן את ההתלהבות: "זה עדיין לא נכנס לתוקף"

בעקבות פניות רבות של אזרחים מבולבלים, ביטוח לאומי פרסם הבהרה רשמית בנוגע למתווה החל"ת (חופשה ללא תשלום) שהוצג אמש על ידי שר האוצר. בביטוח הלאומי מבקשים להדגיש כי למרות ההכרזה, הדרך ליישום המתווה בשטח עדיין לא הושלמה.

"עדיין לא בר ביצוע"

בהודעה הרשמית נמסר כי מתווה החל"ת שפורסם אמש לא עבר עדיין הליך חקיקה, ועל כן בשלב זה הוא אינו תקף ואינו ניתן ליישום או ביצוע. ההבהרה מגיעה על רקע הצורך של עובדים ומעסיקים רבים לקבל ודאות לגבי הזכויות המגיעות להם בזמן המלחמה.

דיונים על יישום מהיר ושוויוני

כעת, המתווה נידון בין אנשי המקצוע של הביטוח הלאומי לבין הגורמים הרלוונטיים במשרד האוצר. המטרה בדיונים אלו היא לוודא כי המנגנון שיוקם יהיה שוויוני ככל הניתן ויאפשר יישום קל ומהיר עבור האזרחים, בהתחשב במצב החירום.

בביטוח הלאומי הבטיחו לעדכן על כל התפתחות בנושא באתר הרשמי וברשתות החברתיות של המוסד. עד להשלמת הליך החקיקה, התנאים הקיימים נותרים בעינם.