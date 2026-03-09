המחקר שמזהיר: כתיבה בכלי AI מחלישה את המוח

ניסוי שנעשה באוניברסיטת MIT שבדק כתיבה עם וללא AI מצא כי ככל שהמשתתפים הסתמכו יותר על הכלים החכמים, כך נרשמה פחות פעילות מוחית והם התקשו יותר לזכור את מה שכתבו

מחקר חדש באוניברסיטת MIT בדק כיצד שימוש בבינה מלאכותית משפיע על תהליך החשיבה בזמן כתיבה. במסגרת המחקר חולקו המשתתפים לשלוש קבוצות: קבוצה שכתבה בעזרת מודלי שפה, קבוצה שהשתמשה במנועי חיפוש, וקבוצה שכתבה ללא כל כלי חיצוני.

במהלך הניסוי התבקשו המשתתפים לכתוב חיבורים, כאשר החוקרים מדדו את הפעילות המוחית שלהם באמצעות בדיקות EEG. בנוסף נותחו החיבורים באמצעות כלים לניתוח שפה, והם נבדקו גם על ידי מורים ועל ידי מערכת בינה מלאכותית.

הממצאים הראו כי המשתתפים שכתבו ללא כלים חיצוניים הציגו את רמת הפעילות המוחית הגבוהה ביותר. משתמשי מנועי החיפוש הציגו רמת פעילות בינונית, ואילו המשתמשים בבינה מלאכותית הראו את רמת הפעילות הנמוכה ביותר.

עוד נמצא כי משתתפים שהסתמכו על בינה מלאכותית התקשו יותר לזכור את מה שכתבו, ודיווחו על תחושת בעלות נמוכה יותר על הטקסט.

לפי החוקרים, למרות היתרונות של הבינה המלאכותית בעבודה ובכתיבה, שימוש נרחב בה עשוי להפחית את המעורבות המחשבתית של המשתמשים. הממצאים מעלים שאלות לגבי ההשפעה ארוכת הטווח של שימוש ב-AI על תהליכי למידה וחשיבה.