יום אחרי הירי: בית החולים בעדכון על מצבו של ראש העיר

במרכז רפואי צפון עדכנו על מצבו של ראש עיריית עראבה אחמד נאסר, שנורה אמש ונפצע באורח בינוני. לדבריהם, נאסר בהכרה ומצבו מוגדר יציב

יום אחרי אירוע הירי החריג במסעדה, במרכז רפואי צפון עדכנו היום (שני) על מצבו של ראש עיריית עראבה, אחמד נאסר, שנפצע באורח בינוני בתקרית.

לפי הודעת בית החולים, נאסר עבר הבוקר ניתוח, ומאושפז כעת במחלקת טיפול נמרץ. עוד נאמר כי הוא בהכרה ומצבו מוגדר יציב.

כאמור, אתמול בלילה דווח כי חשודים פתחו בירי מטווח קרוב אל עבר ראש עיריית עראבה וסגנו בזמן שסעדו במסעדה. השניים נפצעו כתוצאה מהתקרית ומוגדרים בשלב זה במצב בינוני.