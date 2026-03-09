יום אחרי הירי: בית החולים בעדכון על מצבו של ראש העיר

יום אחרי אירוע הירי החריג במסעדה, במרכז רפואי צפון עדכנו היום (שני) על מצבו של ראש עיריית עראבה, אחמד נאסר, שנפצע באורח בינוני בתקרית.
לפי הודעת בית החולים, נאסר עבר הבוקר ניתוח, ומאושפז כעת במחלקת טיפול נמרץ. עוד נאמר כי הוא בהכרה ומצבו מוגדר יציב.
כאמור, אתמול בלילה דווח כי חשודים פתחו בירי מטווח קרוב אל עבר ראש עיריית עראבה וסגנו בזמן שסעדו במסעדה. השניים נפצעו כתוצאה מהתקרית ומוגדרים בשלב זה במצב בינוני.
משטרת ישראל מסרה כי פתחה בחקירה מיידית אל תוך האירועים, וכי השוטרים שהוזנקו למקום האירוע, החלו בסריקות לאיתור חשודים בירי ומעמיקים בבדיקה של נסיבות המקרה.
משטרת ישראל מסרה כי פתחה בחקירה מיידית אל תוך האירועים, וכי השוטרים שהוזנקו למקום האירוע, החלו בסריקות לאיתור חשודים בירי ומעמיקים בבדיקה של נסיבות המקרה.
תגובות