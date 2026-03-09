פרשת קסטלמן: היועמ"שית דחתה את הערר

לאחר עתירת המשפחה לבג"ץ וביקורת חריפה של השופטים על התנהלות המדינה, היועמ"שית בחנה את הערר וקבעה כי אין תשתית ראייתית לפתיחת חקירה פלילית נגד קציני המשטרה המעורבים

היועצת המשפטית לממשלה דחתה היום (שני) את הערר שהוגש על החלטת הפרקליטות לסגור את התיק הפלילי נגד השוטרים שהיו מעורבים בחקירת מותו של יובל קסטלמן.

בהחלטה נכתב כי לאחר בחינת החומרים לא נמצאה תשתית ראייתית המצביעה על כך שמי מגורמי החקירה פעל לשבש את החקירה. עוד צוין כי בידי הפרקליטות היו ראיות המבססות את אחריותו של אביעד פריג'ה למותו של קסטלמן.

במסגרת ההחלטה הודגש כי לא נמצאה כל אינדיקציה לכך שהשוטרים המעורבים בחקירה פעלו בכוונה לשבש את ההליך או להטות את ממצאי החקירה. לפיכך, הערר על סגירת התיק הפלילי נגדם נדחה.





ב-30 בנובמבר 2023, במהלך פיגוע ירי בכניסה לירושלים, פעל יובל קסטלמן ז"ל בתושייה וניטרל את המחבלים. למרות שהניח את נשקו והרים את ידיו, הוא נורה למוות בשוגג על ידי חייל המילואים אביעד פריג'ה שחשב שהוא מחבל. לאחר האירוע עלו טענות קשות למחדלים בניהול זירת העבירה ובחקירה הראשונית של המשטרה והמשטרה הצבאית, כולל החלטה שגויה שלא לבצע נתיחה לאחר המוות — מה שאילץ את המשפחה לבקש מאוחר יותר את פתיחת הקבר לצורך בדיקה רפואית עצמאית שתבסס את הראיות לירי.

משפחת קסטלמן הגישה תלונה למחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) בטענה כי קציני משטרה בכירים שיבשו וטייחו את חקירת המוות. באפריל 2024 הודיעה מח"ש כי לא נמצאה תשתית פלילית נגד הקצינים והחליטה לסגור את התיק. המשפחה, שסירבה לקבל את ההחלטה, הגישה ערר ליועצת המשפטית לממשלה. אולם, היועמ"שית גלי בהרב-מיארה הודיעה כי היא מנועה מלעסוק בתיק בשל מעורבות קודמת, ובהיעדר גורם מוסמך אחר שיכריע — הערר נגנז למעשה ללא הכרעה, מה שהוביל את המשפחה לעתור לבג"ץ.

החלטת בג"ץ והביקורת על המדינה

בדיון שנערך בבית המשפט העליון, מתחו השופטות ביקורת חריפה על התנהלות המדינה, תוך שימוש במילים קשות כמו "שערורייה". בעקבות העתירה, חזרה בה הפרקליטות מעמדתה הקודמת והודיעה כי היועמ"שית בכל זאת תכריע בערר. בג"ץ פסק כי על המדינה לשלם למשפחה הוצאות בסך 15 אלף ש"ח, והורה ליועמ"שית לבחון מחדש מדוע מח"ש בחרה שלא לפתוח בחקירה פלילית נגד הקצינים המעורבים. על המדינה להגיש את החלטתה הסופית בנושא בתוך חודשיים.