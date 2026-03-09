ידין גלמן על סערת עלא דקה: "הקם להורגך השכם להורגו"

ידין גלמן על עלא דקה צילום: מתוך הסטורי של ידין

סערת עלא דקה נמשכת: אחרי הביקורת על הפוסט שבו תקף את השמחה על ההרס בטהרן, השחקן ידין גלמן מגיב בסטורי ומבהיר: "אפשר לשמוח כשהצבא שלנו עושה בדיוק את מה שהבטחנו לאויבים"

הסערה סביב דבריו של השחקן עלא דקה ממשיכה לעורר תגובות. כעת מצטרף לדיון גם השחקן ידין גלמן, שהתייחס לדברים בסרטון שפרסם בסטורי שלו.

מתוך הסטורי של ידין גלמן

"מה זו החולניות הזו?"

כזכור, דקה ("פאודה", "פמת"א") עורר סערה לאחר שפרסם פוסט שבו ביקר את גילויי השמחה בישראל בעקבות הדיווחים על ההרס בטהרן במהלך המלחמה. בפוסט כתב בין היתר: כמה אפשר לשמוח על השמדת טהרן? כמה ריקנות יש במקום הזה שהוא מתמלא כל כך מהרס במקומות רחוקים בעולם? מה זאת החולניות הזאת?"

לאחר פרסום הדברים, רבים ברשת יצאו נגד השחקן ומתחו עליו ביקורת חריפה. גולשים רבים טענו כי הדברים אינם במקום בזמן מלחמה וכי מדובר בהתעלמות מהאיום הישיר שהשמיעה איראן לאורך השנים כלפי ישראל.

עלה דקה מתוך צילום: מסך כאן 11

"הקם להורגך השכם להורגו"

בסרטון שפרסם, גלמן הבהיר כי למרות ההערכה האישית שלו לדקה - הוא חולק על דבריו.

לדבריו: "אני אוהב אותו מאוד, אני מכבד אותו ומעריך אותו, עבדתי איתו בעבר ואני אעבוד איתו בעתיד. אבל כמה אפשר לשמוח על זה שאנחנו משמידים את טהרן? לפי דעתי, ואני לא טועה, היה בטהרן שעון ספירה לאחור שסופר את הזמן עד להשמדת ישראל."

בהמשך הוסיף: "נראה לי שהקם להורגך השכם להורגו. אפשר מאוד לשמוח שהצבא שלנו עושה בדיוק את מה שאנחנו מבטיחים לכל האויבים שלנו."

כך או כך, דבריו של גלמן מצטרפים לוויכוח הסוער שהתפתח ברשת בעקבות הפוסט של דקה - ויכוח שממשיך לעורר תגובות רבות.