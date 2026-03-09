ניסיון ההטעיה נכשל: פרטים נוספים על השמדת המטוסים האיראנים

בצה"ל חושפים פרטים חדשים על התקיפה הנרחבת בשדה התעופה באיראן בין היתר: ניסיון ההטעיה שנכשל, ויותר מ-16 מטוסי תובלה שהושמדו בהפצצה מדויקת

צה"ל חושף היום (ב') פרטים חדשים על המבצע המורכב להשמדת מערך התובלה האסטרטגי של "כוח קדס" באיראן. במהלך התקיפה שבוצעה בשבת האחרונה, השמידו מטוסי קרב של חיל האוויר, למעלה מ-16 מטוסי תובלה וציוד לוגיסטי רב שרוכז בנמל התעופה בטהראן ובסביבתו.

ניסיון ההטעיה שנכשל ממידע שהותר לפרסום עולה כי המשטר האיראני, בניסיון נואש להתמגן מפני תקיפה ישראלית, העביר את מטוסי התובלה למתחמי גריטה ייעודיים בתוך שדה התעופה. המטרה הייתה להקשות על זיהוי המטוסים ולהציגם כ"גרוטאות" חסרות שימוש. אולם, במאמץ איסופי נרחב של יחידות המחקר והפענוח באמ"ן, בוצעה הצלבת נתונים מדויקת שהובילה להפללת הרכיבים והשמדתם המלאה מהאוויר.

לב ציר ההברחות האיראני מערך התובלה שהושמד פעל תחת חסות משמרות המהפכה ושימש כעורק החיים של הטרור האזורי. המטוסים היו אמונים על:

העברת אמצעי לחימה מתקדמים לשלוחות הטרור (פרוקסי) במזרח התיכון.

הטסת מזומנים בהיקפי ענק למימון פעילויות טרור נגד מטרות ישראליות ואמריקאיות.

תמיכה לוגיסטית במתווי פיגועים נגד אזרחים ברחבי העולם.

באגף המודיעין מציינים כי שדה התעופה בטהראן נמצא תחת מעקב הדוק מזה שנים. "המראות ונחיתות חשודות שבוצעו בחסות אזרחית סומנו ונוטרו באופן רציף", מסר גורם צבאי.

בצה"ל מבהירים כי השמדת הצי מהווה מכה קשה ליכולת של איראן לשנע יכולות צבאיות אל מחוץ לגבולותיה, וכי הצבא ימשיך לפעול בעוצמה בכל מקום שבו ינסה המשטר האיראני לבסס את אחיזתו.