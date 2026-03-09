3 אזורים במקביל: צה"ל פתח בגל תקיפות נרחב באיראן

דיווח ראשוני: צה"ל החל כעת (שני) בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני שמתפרש על פני שלושה מרחבים במקביל. לפי הודעת דובר צה"ל, הכוחות פועלים כעת בטהרן, באיספהאן ובדרום איראן.

זהו גל התקיפות השני של צה"ל באיראן ביממה האחרונה, אחרי שהבוקר דווח כי צה״ל תקף מפעל לייצור מנועים רקטים ומספר אתרי שיגור של טילים בליסטיים ארוכי טווח, שנועדו לשיגור לעבר מדינת ישראל ואזרחיה.

במקביל, צה״ל המשיך להעמיק את הפגיעה בתשתיות הצבאיות של כוחות ביטחון הפנים והבסיג׳. רשימת היעדים שהותקפו כללה בין היתר את מטה הגיס המחוזי של משטר הטרור האיראני, ⁠מפקדת כוחות ביטחון הפנים של משטר הטרור האיראני באספהאן, בסיס נוסף ששימש את משמרות המהפכה והבסיג׳ ו⁠מטה המשטרה של משמרות המהפכה.



