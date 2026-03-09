תיעוד: צה"ל חיסל חוליית מחבלי חיזבאללה בכפר בדרום לבנון

המלחמה בצפון: כוחות חטיבה 300 בפיקוד אוגדה 146 זיהו היום (שני) חוליית מחבלים של חיזבאללה שנכנסה לתוך איתור בכפר נוצרי הנמצא בדרום לבנון. הכוחות הכווינו מטוס קרב של חיל האוויר, שתקף וחיסל את חוליית המחבלים.

צפו בתיעוד:

דובר צה"ל

מדובר צה"ל נמסר כי "הימצאות מחבלים במרחב הכפר מהווה דוגמה נוספת לניצול הציני של התשתיות האזרחיות למטרות טרור על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. כוחות צה"ל ימשיכו לפעול לחיזוק קו ההגנה הקדמי ולפעול נגד התעצמותו ושיקומו של ארגון הטרור חיזבאללה".

מוקדם יותר היום דווח כי כוחות צה"ל מחטיבה 7, יחד עם כוחות אוגדה 36, ביצעו הלילה (ראשון לשני) פשיטה בגזרה המזרחית של דרום לבנון במטרה לפגוע בתשתיות טרור של ארגון חיזבאללה ולבסס את האחיזה הביטחונית במרחב הסמוך לגבול. הפעולה בוצעה מצפון ליישוב משגב עם וכללה תקיפת תשתיות טרור של הארגון.

על פי נתוני מערכת הביטחון, מתחילת הלחימה הותקפו כ-700 מטרות של חיזבאללה וחוסלו כ-300 מחבלים. גורם ביטחוני מסר כי הפשיטה היא חלק משורת פעולות שמבצע צה"ל במרחב הגבול. לדבריו, מדובר במהלך שנועד "להגביר את ההגנה על יישובי הצפון ולפגוע בתשתיות הטרור שמאיימות על הגבול".