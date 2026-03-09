המשטר באיראן מאיים בהחרמת רכושם של הגולים מאיראן

סוכנות הידיעות רויטרס מפרסמת את האיום החדש של המשטר האיראני כנגד מתנגדיו: החרמת רכושם של תושבי המדינה המתנגדים למשטר. על פי הנתונים כיום מתגוררים בין 5-10 מיליון איראנים מחוץ למדינה, כשרובם נמצאים בארה"ב ובמערב אירופה

השלטון האיראני ממשיך להילחם במתנגדיו - ועכשיו עוברת המלחמה למעשים גם כנגד הגולים מאיראן. על פי פרסום של סוכנות הידיעות רויטרס, השלטון באיראן מאיים להחרים את רכושם של תושבי איראן המתגוררים מחוץ למדינה ומביעים תמיכה בתקיפות ארה"ב.

האיום של השלטון יצא לאור הביקורת של תושבי איראן על המשטר שפורסמה ברשת, והתמיכה שלהם בפעילות המשותפת של ארה"ב וישראל. מאז תחילת התקיפות החלו הפגנות תמיכה רבות ברחבי העולם שחוגגות את מותו של המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי וקוראות להפלת המשטר.

בחודש ינואר נחשף העולם להרג במדינה: על פי נתוני ארגוני זכויות אדם באיראן, מספר ההרוגים המאומתים מאז תחילת המחאות באיראן הגיע ל־4,029, רובם מפגינים, לצד ילדים, אזרחים וכוחות המזוהים עם השלטון.

כאמור, לאור הביקורת, דווח כי משרד התובע הכללי באיראן הוציא אזהרה לאותם איראנים החיים בחו"ל אשר תומכים או מפתים פעולה עם האויב האמריקאי ציוני. באזהרה נכתב כי הם ייענשו עם החרמת רכושם וכי יינקטו נגדם צעדים משפטיים בהתאם לחוק.

על פי הנתונים כיום מתגוררים מחוץ לאיראן כ-5 מיליון איראנים שרובם מתגוררים בארה"ב ובמערב אירופה, ועל פי כלי התקשורת באיראן מספרם מוערך בכ-10 מיליון.