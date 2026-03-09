3 מדליות לנבחרת ישראל בתחרות המאסטר במתמטיקה

תלמידי ישראל ממשיכים לקטוף עוד ועוד הישגים בתחרויות הבינלאומיות והפעם נבחרת ישראל במתמטיקה שחזרה עם 3 מדליות ו3 ציונים לשבח.
משרד החינוך פרסם כי הבוקר (שני) חזרה לישראל נבחרת ישראל במתמטיקה, שלקחה חלק מתחרות ה-RMM בבוקרשט (תחרות מאסטר המתמטיקה הרומנית Romanian Master of Mathematics). מדובר באחת מתחרויות המתמטיקה היוקרתיות בעולם לתלמידי תיכון, שהתקיימה בבוקרשט שברומניה.
בתחרות לקחה חלק הנבחרת הישראלית יחד עם עוד 17 משלחות וכ-21 מדינות ביניהן ארה"ב, סין, רומניה ועוד. המשלחת שהתה בחו"ל לאורך ימי הלחימה האחרונים, והבוקר שבה ארצה עם פתיחת המרחב האווירי לטיסות.
כל 6 תלמידי המשלחת הישראלית השתתפו השנה בתחרות בפעם הראשונה, וגרפו הישגים:
מיכאל שלמה כהן - תלמיד כיתה י"א מתיכון הימלפרב בירושלים - עם מדליית כסף
יואב נוטמן - תלמיד כיתה י"א מתיכון עירוני ד' בתל אביב - מדליית ארד
אלעד אבן שני - תלמיד כיתה י"ב י"ב מתיכון הראשונים בהרצליה - מדליית ארד
איליה יוקלסון - תלמיד כיתה י"א ממקיף טשרניחובסקי בנתניה - ציון לשבח
דביר ליפשיץ - תלמיד כיתה י', מביה"ס אמי"ת בר אילן בפתח תקוה - ציון לשבח
אמיר שקד - תלמיד כיתה י"ב, מביה"ס הכפר הירוק - ציון לשבח
בסיום דורגה הנבחרת במקום ה-10 מתוך 18 משלחות. נבחרת ישראל במתמטיקה מתאמנת במכון ויצמן למדע. נבחרות ישראל במדעים הינן מיזם משותף של משרד החינוך ומרכז מדעני העתיד של קרן מיימוניד שמובילים את הכשרת נבחרות ישראל במדעים.
