ההברחות לעזה: הפרקליטות מערערת על שחרור הנאשמים למעצר בית

פרקליט המדינה עמית איסמן החליט להגיש ערר לבית המשפט העליון בעניין השחרור למעצר בית של הנאשמים בפרשת הברחת הסחורות לעזה.

כזכור, בית המשפט המחוזי מתח ביקורת משמעותית על החלטת פרקליט המדינה להוסיף לנאשמים עבירת סיוע לאויב במלחמה.

הערר הוא גם על הקביעות של המחוזי על הראיות לעבירות ביטחון וגם על עילות המעצר.

נזכיר כי בית המשפט יחליט מחר (שלישי) באופן סופי האם בצלאל זיני ישוחרר למעצר בית, בפרשת ההברחות לעזה, אך כעת מסתמן שהתשובה תהיה חיובית.

אמש, בית המשפט המחוזי בבאר שבע דחה את הבקשה של הפרקליטות להאריך את מעצרם של תשעה מהנאשמים בפרשה עד תום ההליכים, וקבע כי 7 מהנאשמים ישוחררו למעצר באיזוק אלקטרוני או מעצר בית.



