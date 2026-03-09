"עם של אריות": השיר של אדיר גץ שהפך להמנון של המלחמה

השיר "עם של אריות" של אדיר גץ והלהקות הצבאיות, בהשתתפות אלין גולן ומאיה דדון, הוכרז כשיר המבצע הרשמי של צה"ל. המילים שמדברות על לוחמים, תפילה ואחדות הפכו בימים אלו להמנון שמחזק את רוח העם

האזינו לשיר - "עם של אריות"

שיר שמדבר על החיילים

השיר, שנכתב והולחן על ידי אדיר גץ, מביא את סיפורם של החיילים והחיילות בשגרה הביטחונית של ישראל - הנסיעות בכבישים לצד לוחמים עם תיק על הגב, החייל שחוזר הביתה לאמא לצד זה שיוצא לסגור שבת בבסיס.

במילות השיר מתוארת גם תחושת הגאווה וההערכה ללוחמי צה"ל מכל היחידות: "גולני או גבעתי / שריון ונח"ל כפיר וצנחנים / תגידו מי יכול עליכם? משוגעים".

מסר של כוח ואחדות

הפזמון המרכזי של השיר הפך כבר כעת לאחד המשפטים המזוהים עם רוח התקופה: "אנחנו עם של גיבורים וגיבורות וה' אחד שומע תפילות / אנחנו עם של לוחמים ואריות ואין כמו ישראל מכל המדינות".

המילים מדגישות את תחושת האחדות הלאומית ואת ההבנה המשותפת של מטרת הלחימה - שמירה על המשפחה ועל הבית.

עטיפת השיר- צילום: יוסי אלפנדרי

מורל לחיילים ולאזרחים

השיר כולל גם שורות שמבטאות את תחושת הביטחון והגיבוי של כלל זרועות הביטחון: "אני מרגיש בטוח שאחים שלי טסים מעליי / שחיל הים במים מהמפקד ועד הטוראי".

בימים מתוחים אלו, השיר מבקש להעניק רוח של עוצמה, נחישות ומורל גבוה - ללוחמים בשטח, למשרתי כוחות הביטחון וההצלה, וגם לאזרחים בעורף.