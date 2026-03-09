למרות המלחמה עם איראן: נדידת האביב של הציפורים לא עוצרת

למרות המלחמה עם איראן והמציאות הביטחונית המתוחה, בטבע הכול ממשיך כרגיל: מיני סבכיים כבר החלו להגיע לתחנה לחקר ציפורי ירושלים במסגרת נדידת האביב מאפריקה אל אירופה וישראל

בעוד המציאות הביטחונית ממשיכה להיות מתוחה, בטבע הכול נמשך כסדרו. בימים האחרונים החלו להגיע אל התחנה לחקר ציפורי ירושלים ע"ש נילי ודוד של החברה להגנת הטבע כמה מיני סבכיים, שעושים כעת את דרכם מאפריקה צפונה - אל אזורי הקינון שלהם באירופה וגם אל צפון הארץ.

המינים שכבר כאן

יותם בשן, מנהל התחנה, מספר: "היום בבוקר נלכדו בתחנה סבכי טוחנים, סבכי שחור כיפה, סבכי חורש וגם קנית קטנה. למרות הטילים והמציאות המורכבת - הטבע ממשיך כרגיל, והאביב מתחיל לעלות הילוך".

סבכיים נודדים צילום: יותם בשן, החברה להגנת הטבע.

לדבריו, מדובר בחלק מגלי נדידה שמגיעים לאזורנו מדי שנה בעונה זו, כאשר הציפורים עושות את דרכן מאפריקה צפונה אל אזורי הקינון שלהן