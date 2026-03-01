ירושלים מתייצבת: העירייה פתחה חמ״ל חירום עם תחילת המלחמה מול איראן

חניה חינם, שמרטפיות לילדים, תרומת דם וסיוע נפשי , עיריית ירושלים במלוא הכוח כדי לשמור על התושבים בזמן המתוח מול המלחמה מול איראן

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: "עם ישראל חזק מאי פעם ואנו עדים לרגעים היסטוריים, אבל לנוכח האירוע אמש בת"א, אנו חייבים להמשיך לשמור על עירנות ודריכות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. הן מצילות חיים!"

בתום הערכת המצב שהתקיימה הבוקר, החליט ראש העיר, משה ליאון, כי כל זמן שישראל נמצאת בתקופת חירום ועד להודעה חדשה, לא תגבה העירייה דמי חנייה במקום חנייה מוסדר (כחול-לבן). עם זאת, הנהגים מתבקשים לשמור על הסדר והבטיחות במרחב הציבורי ולהימנע מחנייה בניגוד לחוק.

החל מהיום, תפעיל העירייה שמרטפיות עבור ילדיהם של אנשי הצוותים הרפואיים בבתי החולים בירושלים (שערי צדק, הדסה הר הצופים והדסה עין כרם) וילדי העובדים המוגדרים חיוניים, במטרה לפנות אותם למשימות הכרחיות ולהבטיח רציפות תפקודית ויכולת לספק שירות מיטבי לתושבים בשעת חירום. ילדיהם ייהנו במהלך היום מהפעלות יצירה, מוזיקה ותוכן חינוכי איכותי.

עיריית ירושלים קוראת לתושבים לתרום דם בניידת מד"א שתמוקם החלמהבוקר בחניוןכיכר ספרא בקומה מינוס 4, ובכך לסייע בהצלת חיים.

העירייה קוראת לציבור לא לצאת מהבית שלא לצורך חיוני. כלל המקלטים העירוניים ובבתי הספר והחניונים הציבוריים שאושרו ע"י פיקוד העורף, פתוחים לשימוש הציבור בעת הצורך. פריסתם בקישור מטה.

*אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, והן תהיינה תקפותעד מחר (ב', 2.3) בשעה 20:00* - לא יתקיימו פעילויות חינוכיות, ללא התקהלויות וללא יציאה לעבודה, למעט עובדים המוגדרים כחיוניים:

אירועי התרבות והספורט לא התקיימו היום ומחר בשל האיסור על התקהלויות. באשר לאירועי חג הפורים ותהלוכת העדלאידע, הודעה מפורטת תופץ בהמשך.

הרכבת הקלה לא תפעל היום, רכבת ישראל וחברות האוטובוסים יפעלו במתכונת מצומצמת. פרטים באתרי משרד התחבורה, החברות המפעילות ובאתר החירום של העירייה. עבודות התשתית בעיר ירושלים ימשיכו כמתוכנן תחת הנחיות פיקוד העורף.

מערכי חירום בכל המינהלים הקהילתיים ימשיכו לפעול וייתנו מענה ראשוני לתושבים באזור מגוריהם, וכך גם המוקד למתן סיוע נפשי על ידי צוותי עובדי הרווחה והשירות הפסיכולוגי.

צוותי החירום, הביטחון והרווחה של העירייה פועלים בשטח לסיוע בכל הנדרש. לפנייה בכל נושא, חייגו למוקד העירוני – 106.