כץ על התקיפה באיראן: "פעולה שתילמד בעולם במשך שנים רבות"

שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הבוקר (ראשון) הערכת מצב בבור, ביחד עם הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ראש המוסד דדי ברנע, מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל׳) אמיר ברעם, ראש אמ"ן, אלוף שלומי בינדר, ראש אמ"ץ, אלוף איציק כהן, ראש אג"ת, אלוף הדי זילברמן, מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, ובכירים נוספים.

כ"ץ: "אני רוצה להביע הערכה על מבצע 'שאגת הארי' ולציין שיהיה ברור שהמבצע הזה יימשך ככל שיידרש. הוא לא יופסק רגע לפני שתושגנה המטרות. אנחנו הגדרנו לעצמנו יעדים ואנחנו נשיג ונמלא אותם ונפעל ככל שיידרש וככל שצה"ל יבוא ויביא את תוכניותיו, אנחנו נגבה את זה, ונאפשר להמשיך ולעשות את זה עד השגת המטרות".

לאחר מכן הודה לראש הממשלה נתניהו, הרמטכ"ל ונשיא ארצות הברית טראמפ: "אני רוצה להביע הערכה רבה לראש הממשלה בנימין נתניהו על גילוי המנהיגות והנחישות בהובלה וגם על יצירת הקשר והברית המדינית עם ארה"ב ועם נשיא ארה"ב. הרמטכ"ל, אני רוצה לשבח אותך ואת צה"ל על ההישג המופלא אתמול במכת הפתיחה. כל מה שקיווינו קרה, וגם יותר".

כ"ץ אמר: "אני מלא הערכה לתכנון, לבניית הכוח, להפעלת הכוח, אני חושב שהחיסול אתמול של צורר היהודים הגדול ביותר של התקופה הזאת, חמינאי, הוא דבר מאוד משמעותי. הוא האיש שהוביל את מהלך ההשמדה מול מדינת ישראל, הוא בנה סביבנו את כל ציר הרשע, הוא באיראן עצמה הוביל קו בלתי מתפשר נגד מדינת ישראל, ולכן הסיכול שלו הוא נקודת מפנה, וביחד איתו בכירים רבים ומשמעותיים גם כן שסוכלו ביחד איתו".

כ"ץ הוסיף: "אני מבקש להביע הערכה לכל זרועות צה״ל על הפעילות, מחיל האוויר, הטייסים ועובדי הקרקע וכולם, המודיעין, המבצעים, התכנון, כל מי שקשור כאן. אני חושב שזו פעולה שהפתיחה שלה תלמד עוד בעולם במשך שנים רבות, ואני משוכנע שבעבודה משותפת, עם השגת כל המטרות, כל המבצע הזה ייחשב כמפנה בהסרת איומים מעל מדינת ישראל".

עוד אמר שר הביטחון ופנה לאזרחים: "להביע הערכה על ההתנהלות שלהם ולציין כמה חשוב להישמע להנחיות פיקוד העורף. ההישמעות להנחיות זה דבר שמציל חיים, ולא רק שהוא מציל חיים אלא, הרמטכ״ל, מאפשר גם לכם להמשיך בפעילות, פעילות שבאה לרסק את המשטר האיראני, היא באה לפגוע ולסכל את יכולת השיגור האיראנית, וככל שהפעילות תתמשך, גם הסבירות להסרת איומים וירי הטילים תהיה יותר גבוהה".

לסיום אמר: "אני רוצה גם להביע הערכה להתארגנות המוסד, התארגנות חריגה ויוצאת דופן ביחס לכל מבצע שהוא, שוודאי קיימה מדינת ישראל בעבר, תוך כדי מהלך מלחמתי. אני בטוח שהשילוב הזה עכשיו, הוא יביא באמת גם לתכלית שאנחנו רוצים, שהעם האיראני יוכל לסלק את המשטר הזה עבור עצמו ובעצם גם עבורנו ועבור כל האזור ועבור כל העולם. אני מקווה שהפעילות הזאת גם תישא פרי ונוכל באמת לזקוף לזכותכם ולזכות מדינת ישראל וראש הממשלה וכולם את ההישג הגדול הזה. אז בהצלחה".