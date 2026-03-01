הרצוג בזירת הנפילה: המערכה מביאה שינוי, ילדינו יוקירו תודה

נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר בזירת הנפילה בתל אביב, ושלח חיזוק לצוותי החירום וכוחות צה"ל: "אנחנו בתקופה שאנחנו יכולים לראות לדורות קדימה עד כמה המערכה הזאת מביאה שינוי"

נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר היום (ראשון) בזירת הנפילה בתל אביב, בה נהרגה אישה ו-15 בני אדם נוספים נפצעו. בדבריו שלח דברי חיזוק לצוותי החרום ולכוחות צה"ל הפועלים באיראן.

״אנחנו מגיעים לכאן כדי לתמוך ולחזק את עם ישראל. זה ברור לכולנו שהתקופה שאנחנו נמצאים בתוכה היא תקופה של תמורות ושינויים אדירים" אמר הרצוג. "אנחנו נמצאים במלחמה - במלחמה אתה צריך קודם כל לדאוג לעורף, לשמור עליו, ושנית, לתקוף ולפעול בכל הכוח כדי להביס את האויב - הקם להורגך, השכם להורגו".

"ראשית, אני מבקש לומר לאזרחי ישראל, זו תקופה לא קלה - אבל אנחנו בתקופה שאנחנו יכולים לראות לדורות קדימה עד כמה המערכה הזאת מביאה שינוי. דורות קדימה - מכיוון שאימפריית הרשע מאיראן כל מטרתה היא לחסל את מדינת ישראל, זו עדיפות עליונה באג'נדה שלה" הוסיף. "ולכן, תפקידנו להיות חזקים, חסונים ויציבים. נעבור את זה ונמשיך הלאה, וילדינו ונכדינו עוד יוקירו תודה על הרגעים הללו".

הרצוג בזירת הנפילה צילום: קובי גדעון\לע

"אני רוצה לומר תודה לכל העוסקים במלאכה - לצוותי החירום וההצלה, וכמובן למפקדי וחיילי צבא הגנה לישראל, לצבא האמריקאי על כל זרועותיו, לכל בני בריתנו במזרח התיכון" הדגיש הנשיא. "אנחנו רואים קואליציה אדירה מולנו, שעומדת איתנו, מול האויב הנורא הזה וכל שלוחותיו".

"אני מודה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על אומץ ליבו, ולראש הממשלה בנימין נתניהו על ההחלטה הנכונה, יחד עם דונלד טראמפ, מודה לכל הצוותים ולכל עם ישראל ולמערכת הפוליטית" סיכם. "אנחנו מאוחדים יחד ברגע הזה כדי להכריע את האויב ולהביא את השינוי".