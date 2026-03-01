הנפילה בבית שמש: 17 פצועים, 2 קשה ו-2 במצב אנוש

עשרות טילים נורו כעת (ראשון) מאיראן לעבר ישראל במטח האחרון. כוחות הביטחון קיבלו פניה על פגיעה ישירה במקלט בבית שמש.

ממד"א גזרת בית שמש נמסר כי צוותי מד"א מעניקים טיפול רפואי לכ-17 פצועים, בהם: 2 קשה, 1 בינוני ו-14 קל שמטופלים במקום ומפונים לבתי החולים. בנוסף מטופלים בזירה כ-2 פצועים במצב אנוש.

חובש רפואת חירום במד"א יוסף לאופר סיפר: "עם קבלת הדיווח במוקד 101 של מד"א על נפילה במספר מבנים עם הרס, הוזנקו למקום כוחות גדולים של אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ. כשהגענו הבחנו בהרס משמעותי בזירה ובדיירים שחולצו מהמבנה. הענקנו טיפול רפואי למספר נפגעים, בהם ילדה כבת 10 פצועה במצב קשה, ומספר פצועים נוספים בדרגות פציעה שונות. כוחות מד”א נשארים בזירה להמשך טיפול בנפגעים נוספים שטרם חולצו."