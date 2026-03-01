אסון נוראי: עלה ל-8 מספר הנרצחים בבית שמש

שמונה בני אדם נרצחו בזירת נפילה בבית שמש בעקבות השיגורים מאיראן. בנוסף פונו מהמקום לבית חולים 23 פצועים קל, 2 בינוני ו-2 במצב קשה.



מהמשטרה נמסר: שוטרי מחוז ירושלים וכוחות החירום וההצלה, פועלים בשעה זו בזירת פגיעה ישירה במבנה בעיר בית שמש.

כתוצאה מהפגיעה הישירה נגרם נזק כבד וקריסה של המבנה, בו שהו אזרחים, משם פונו כ-18 פצועים בדרגות שונות.

פראמדיק מיחידת האופנועים של מד"א נתי בן שמעון סיפר: "כשהגענו לזירה הבחנו בהרס רב הכולל מספר מבנים שניזוקו קשות. חלק מהנפגעים היו לכודים בדירותיהם וחולצו אלינו על ידי כוחות החילוץ. המראה היה קשה - איתרנו ארבעה נפגעים במצב אנוש עם פגיעות קשות בגופם.

במקביל, צוותים נוספים של מד"א העניקו טיפול רפואי לשני פצועים במצב קשה ולמספר פצועים במצב בינוני, קל ונפגעי חרדה. פתחנו נקודת מיון קדמית בסמוך לזירה ופינינו את כלל הפצועים במהירות ובאופן מסודר לבתי החולים."