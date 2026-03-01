בצל המלחמה: רועי סנדלר משחרר ביצוע מיוחד ל"לכה דודי"

בימים לא פשוטים שעוברים על מדינת ישראל, הזמר רועי סנדלר משחרר ביצוע מיוחד ומרגש לפיוט "לכה דודי" - תפילה של חיזוק, תקווה ואמונה שמלווה את עם ישראל לאורך דורות. הביצוע החדש מעניק למילים העתיקות פרשנות עכשווית, אישית ונוגעת ללב, שמקבלת משמעות עמוקה במיוחד בתקופה של חוסר ודאות.

האזינו לביצוע של רועי סנדלר ל - "לכה דודי"

תפילה של חיזוק ותקווה

דווקא על רקע המלחמה והמציאות הביטחונית המורכבת, המילים מקבלות עוצמה מחודשת ומזכירות את החיבור, האמונה והכוח שביחד.

בין מילות הביצוע המחודש: "אבא תחזק אותי תראה לי את הדרך/ אבא תכוון אותי תגיד לי רק לאן/ תגלה את האמת ותזכה אותנו/ אמן שיום אחד עוד נשיר לך כולם"

לצד השילוב של הפיוט המוכר: "לכה דודי לקראת כלה/ פני שבת נקבלה"

מעבר משירי אהבה לשירי אמונה

הביצוע החדש מסמן שלב נוסף בשינוי האמנותי שעובר סנדלר בתקופה האחרונה. לאחר שנים שבהן היה מזוהה בעיקר עם שירי אהבה ופופ, נראה כי כעת הוא פונה לכיוון עמוק יותר - שירים שעוסקים באמונה, קרבה לקב"ה וחיפוש רוחני. את המהלך הזה ניתן לראות גם בשירים שהוציא לאחרונה, בהם "באמונה שלי הכל מסתדר", "שומר עליי" ו"לחזור הביתה".

החיבור האישי למילים ניכר לאורך כל הביצוע, במיוחד בשורות שמדברות על חיפוש, התמודדות ואמונה בתוך הקושי: "שוב אני בורח במקום להבין/ שכל מה שחסר לי זה פשוט להאמין"

רועי סנדלר ערך מסיבת הודיה צילום: (באדיבות איציק אוחנה 'כיכר השבת' ו'הרבנית של האינסטגרם')

הצד האמוני של רועי סנדלר

הביצוע החדש ל"לכה דודי" מצטרף לכיוון המוזיקלי החדש של סנדלר, שמביא יותר שירים של אמונה וחיבור פנימי. דרך הביצוע, הוא מעניק פרשנות אישית לפיוט המוכר, וממשיך לחשוף צד נוסף במסע המוזיקלי והרוחני שלו.