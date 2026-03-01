אזהרה חמורה לציבור: ניסיון התחזות לפיקוד העורף

מערך הסייבר הלאומי מתריע מפני הודעות SMS המתחזות לפיקוד העורף תחת השם “Oref Alert” המכילות בקשה לעדכן לגרסה חדשה של האפליקציה באמצעות קישור מצורף.

בהודעה נמסר: שימו לב - הקישור מפנה להורדת קובץ התקנה מזיק, שעלול לאפשר גישה למכשיר ולמידע האישי בו.

מערך הסייבר הלאומי מטפל בהפיכת הקישור ללא זמין.

כך תפעלו: אין ללחוץ על קישורים שמתקבלים בהודעות, יש לעדכן אפליקציות רק דרך החנויות הרשמיות (Google Play / App Store), לבדוק הודעות ועדכונים רק בערוצים הרשמיים של פיקוד העורף.

קיבלתם את ההודעה? מיחקו וחיסמו. נתקלתם בפעילות חשודה? מרכז 119 של מערך הסייבר הלאומי עומד לרשותכם 24/7.