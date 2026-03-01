דיווח: נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד חוסל בביתו

באיראן נפוצו דיווחים שלפיהם נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינז׳אד חוסל בתקיפה באזור נרמק בטהראן, סמוך למקום מגוריו. לפי חלק מהדיווחים, שלושה ממאבטחיו נהרגו בתקיפה, אך טרם פורסמה הודעה רשמית המאשרת את הפרטים

באיראן נפוצו בשעות האחרונות דיווחים בנוגע למצבו של נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינז'אד. לפי חלק מהדיווחים ברשתות ובכלי תקשורת מקומיים נטען כי אחמדינז׳אד נהרג בתקיפה שבוצעה באזור נרמק בטהראן, סמוך למקום מגוריו.

על פי הדיווח, בתקיפה שבוצעה סמוך למקום שבו שהו מאבטחיו של אחמדינז׳אד נהרגו שלושה מאנשי האבטחה שלו. עוד נמסר כי אחמדינז׳אד עצמו לא נפגע ומצבו תקין.

בדיווח צוין כי אחמדינז׳אד מתגורר בבית ישן באזור נרמק, שנבנה על שטח של כ־175 מטרים. לדבריו בעבר, המבנה הישן הוסב לבניין בן ארבע קומות באמצעות הלוואה מקרן מוסד הנשיאות וסיוע ממכרים, כדי לאפשר מגורים משותפים עם ילדיו.

מחמוד אחמדינז׳אד, הנשיא השישי של איראן, נולד בשנת 1956 בכפר אראדאן שבמחוז גרמסאר. בגיל צעיר עבר עם משפחתו לטהראן. במהלך הקריירה הציבורית שלו שימש מושל מחוז ארדביל ולאחר מכן ראש עיריית טהראן בשנים 2003 עד 2005.

בשנת 2005 נבחר לנשיא איראן וכיהן בתפקיד עד שנת 2013. לאחר סיום כהונתו מונה כחבר במועצה לקביעת האינטרס של המשטר.