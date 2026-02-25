הרצוג לנשיא אתיופיה: היחסים בין עמינו שזורים בדפי ההיסטוריה

נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש עם נשיא אתיופיה תאיה אצקה-סלאסה: "המרקם החברתי של ישראל הועשר עמוקות במורשת האתיופית"

נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש היום (רביעי) עם נשיא אתיופיה, תאיה אצקה-סלאסה, בארמון הנשיאות באדיס אבבה. הפגישה נערכה כחלק מביקורו המדיני של הרצוג במדינה, כשהמשך היום הוא ייפגש גם עם ראש ממשלת אתיופיה - חתן פרס נובל לשלום, ד״ר אבי אחמד עלי.

עם הגעתו לארמון הנשיאות, הרצוג התקבל בטקס ממלכתי שנערך על ידי משמר הכבוד - במהלכו נוגנו המנוני שתי המדינות ולאחריהם, סקר הנשיא את משמר הכבוד. בהמשך, ביקר נשיא המדינה במוזיאון ארמון הנשיאות שם הוצגו בפניו פריטים ייחודים מהמורשת המלכותית של אתיופיה, ובסיום חתם בספר האורחים של הארמון הנשיאותי.

הרצוג ומשמר הכבודצילום: חיים צח\לע הרצוג ומשמר הכבודצילום: חיים צח\לע

לאחר מכן, התקיימה פגישה מדינית בין השניים שבמהלכה דנו בחיזוק קשרי הידידות ההיסטוריים בין העמים ובהעמקת שיתופי הפעולה בין שתי המדינות. "זהו ביקורי השלישי באפריקה, והמדינה האפריקאית הרביעית שבה אני מבקר כנשיא מדינת ישראל" אמר הרצוג לאצקה-סלאסה. "היחסים בין עמינו שזורים עמוק בדפי ההיסטוריה והמסורת האנושית".



"בלב סיפוריהן של שתי אומותינו מצוי מכנה משותף ברור - היכולת לשלב ידיים, לאחד משאבי רוח וחומר, לחדש, לפתח ולצמוח למען הכלל" סיכם. "המרקם החברתי של ישראל הועשר עמוקות במורשת האתיופית, המובאת על ידי הקהילות האתיופיות בישראל, וכנשיא מדינת ישראל אני מבקש להביע הערכה עמוקה לקהילות יקרות אלו״.