הערב שיהפוך את הפורים שלך לאחר לגמרי!

בין משלוחי המנות, התחפושות וההכנות הקדחתניות לפורים, מתי יוצא לך לעצור רגע בשביל עצמך? הרבנית רחל בזק מזמינה אותך לערב נשי מעצים ומרגש במיוחד, שיעניק לך הכנה ראויה לפורים ויפתח לך את הלב. הזדרזי להבטיח את מקומך!

הימים שלפני חג הפורים מאופיינים לרוב בהמולת קניות, אריזת משלוחי מנות ובישולים לסעודת החג. אך השנה, יותר מתמיד, הלב שלנו מחפש גם מקום של שקט, של חיבור ושל תפילה עמוקה.

בדיוק בשביל זה, את מוזמנת לעצור הכול ולהתכנס יחד עם אלפי נשים מכל רחבי הארץ למשדר מקוון עוצמתי. זוהי הזדמנות פז להעניק לעצמך הכנה ראויה לפורים ולתענית אסתר. אחרי ערב כזה, תענית אסתר וימי הפורים ייראו אחרת לגמרי הוא יתמלאו במשמעות, רוחניות, והשראה נשית עמוקה ברוחה של אסתר המלכה.

אל תפספסי! לחצי כאן עכשיו להרשמה מהירה וללא עלות לערב המעצים

בין שושן הבירה לימינו אנו: "לא יכרע ולא ישתחווה"

המשדר המיוחד ישלב בין התעלות רוחנית לסיפורים אנושיים שפשוט אי אפשר להישאר אדישים אליהם. החלק הראשון של הערב יכלול דברי חיזוק והכנה לפורים מפי הרב שמואל אליהו שליט"א, ולימוד מיוחד לפתיחת הלב שתוביל הרבנית רחל בזק.

אך רגע השיא של הערב הוא ללא ספק עדותה המטלטלת של אסתר בן סלומון. אסתר, שחולצה מהכפר אל חיק היהדות על ידי פעילי 'יד לאחים', תשתף אותנו בסיפור חייה המרגש מאז ועד היום. זהו סיפור מצמרר של גבורה נשית, אומץ, ויציאה אמיתית מהשבי אל הגאולה, הממחיש באופן חי את הפסוק "לא יכרע ולא ישתחווה".

אל אסתר תצטרף עו"ס כרמל בראל, המטפלת בנשים ונערות שחולצו על ידי 'יד לאחים', שתעניק לנו הצצה נדירה ומרגשת אל מאחורי הקלעים של מלאכת קודש זו הצלת הנפשות וחזרתן לעם ישראל.

הזדרזי להירשם! המאבק של מרדכי ואסתר נמשך גם היום, בכל יום ובכל שעה. בואי לגלות את המלכות הפנימית שלך ולהגיע לחג מתוך חיבור עמוק ואמיתי. ברוח הימים, אל תשאירי את האור הזה רק לעצמך שלחי את הקישור לחברות, בנות משפחה ושכנות, כדי שנוכל להתייצב יחד, כאיש אחד בלב אחד, לתפילה על עם ישראל.

מתי זה קורה? ליל תענית אסתר, יום ראשון, י"ב באדר (1.3) בשעה 20:45.

איפה? הערב יועבר בשידור חי בזום אצלך בסלון!

