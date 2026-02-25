"הנני": זה השם התנ"כי שבחרה השחקנית דניאל גל לבתה

השחקנים דניאל גל ויואל רוזנקיאר חשפו את שם בתם - "הנני שלום". בפוסט אישי הסבירה גל את המשמעות התנ"כית העמוקה מאחורי הבחירה והקשר לאברהם, משה ושמואל

השחקנית דניאל גל ובן זוגה, השחקן יואל רוזנקיאר, חשפו את השם שבחרו לבתם הקטנה - וצרפו גם הסבר אישי, מרגש ומלא קריצות הומור.

בפוסט מרגש שהעלתה גל לרשתות החברתיות, כתבה לבתה: "ברוכה הבאה - הנני שלום רוזנקיאר. וכן את תאלצי להסביר את השם היפה שלך עוד הרבה".

"הנני" - הצהרה של נוכחות

בהמשך הפוסט הסבירה גל את הבחירה בשם "הנני":

"הנני כמו שהצהירו אברהם אבינו, יעקב אבינו, משה רבינו ושמואל הנביא. הצהרה על נוכחות עמוקה טרם ידיעה". בתנ"ך "הנני" זו לא סתם מילה של נוכחות. כשאברהם, משה או שמואל אומרים "הנני" - הם בעצם אומרים: אני כאן ומוכן, עוד לפני שהם יודעים מה מבקשים מהם. זו מילה שמבטאת נכונות, אמונה ושליחות.





גל הוסיפה גם רובד תרבותי עכשווי יותר: "הנני כמו בשיר של לאונרד כהן, הנני כמו בשיר של יהורם גאון"

ולצד העומק - גם הרבה הומור: "כמו פירוק המילים: היא-נני- בקטע שכבר יהיה לך מקצוע. סתם, לא!"





משפחה בקיבוץ יחיעם

גל ורוזנקיאר נמצאים בזוגיות כבר למעלה משש שנים. לפני כשנתיים וחצי הביאו לעולם את בנם הבכור, אלישע, וכעת התרחבה המשפחה עם לידת הבת הנוספת. המשפחה מתגוררת בקיבוץ יחיעם שבגליל המערבי.