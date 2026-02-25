אחרי הקרב הסוער: אהבת השם גורדון מקבל חיקוי בארץ נהדרת

אחרי הניצחון הסוער על היריב הטורקי וההד ברשתות, אהבת השם גורדון עושה את הדרך מהזירה לפריים טיים ויקבל חיקוי ב"ארץ נהדרת". וגם: עומר אדם ויעל שלביה על הכוונת עם עקיצה על אלבום הפרידה

אחרי הנוקאאוט בזירה - עכשיו מגיע הנוקאאוט בטלוויזיה: לוחם המואי-תאי הישראלי אהבת השם גורדון, שהביס את יריבו הטורקי בקרב טעון במיוחד, יקבל הערב חיקוי ב"ארץ נהדרת".

בשבוע האחרון נדמה שכל המדינה מדברת על גורדון, מהרשתות החברתיות ועד מהדורות החדשות, והערב הוא כבר עושה את הקפיצה הרשמית עם חיקוי שצפוי לעורר לא מעט תגובות.

צילום: יח

גם יעל שלביה ועומר אדם על הכוונת

באותה תכנית צפויים להופיע גם חיקויים של עומר אדם ויעל שלביה.

יח"צ ארץ נהדרת

עומר אדם, שהוציא בשבוע שעבר אלבום פרידה מדובר במיוחד, נמצא במרכז השיח - והערב גם במרכז הבמה של "ארץ נהדרת". בתכנית צפוי חיקוי של האקסים, ועל פי הטיזרים דמותה של יעל שלביה תגיד לו: "כל האלבום שלך עליי."



