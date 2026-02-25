אופס: הפדיחה של שרה נתניהו במפגש עם ראש ממשלת הודו

אירוע מביך נרשם היום (רביעי) במהלך טקס קבלת הפנים לראש ממשלת הודו נרנדרה מודי בנתב"ג, כאשר רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו באה לחבק את מודי - והוא השיב בהושטת יד.

צפו בתיעוד:

בתיעוד מהטקס נראה כי מודי ירד במדרגות המטוס, והתקבל תחילה על ידי נתניהו - שנתן לו חיבוק חם. לאחר מכן שרה ניגשה אל ראש הממשלה ההודי והושיטה את שני ידיה לחיבוק בעצמה - אך מודי רק הושיט את ידו, והשניים לחצו ידיים במקום זאת.

בעקבות האירוע, נתניהו מיהר להשוות את המטפחת שהייתה בכיס החליפה של מודי לבין הז'קט ששרה לבשה - והראה כי שניהם היו באותו צבע כתום. "אתה רואה מה היא לבשה?" אמר נתניהו למודי. "תראה מה זה".



