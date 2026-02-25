מבזקים
סרוגים
צפו בתיעוד

אופס: הפדיחה של שרה נתניהו במפגש עם ראש ממשלת הודו

אירוע מביך נרשם בטקס קבלת הפנים לראש ממשלת הודו נרנדרה מודי, כאשר רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו באה לחבק אותו - והוא השיב בהושטת יד. צפו

ח' אדר התשפ"ו
אופס: הפדיחה של שרה נתניהו במפגש עם ראש ממשלת הודו
שרה נתניהו ונרנדרה מודי צילום: לע"מ

אירוע מביך נרשם היום (רביעי) במהלך טקס קבלת הפנים לראש ממשלת הודו נרנדרה מודי בנתב"ג, כאשר רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו באה לחבק את מודי - והוא השיב בהושטת יד. 

צפו בתיעוד:

לע"מ

בתיעוד מהטקס נראה כי מודי ירד במדרגות המטוס, והתקבל תחילה על ידי נתניהו - שנתן לו חיבוק חם. לאחר מכן שרה ניגשה אל ראש הממשלה ההודי והושיטה את שני ידיה לחיבוק בעצמה - אך מודי רק הושיט את ידו, והשניים לחצו ידיים במקום זאת. 

בעקבות האירוע, נתניהו מיהר להשוות את המטפחת שהייתה בכיס החליפה של מודי לבין הז'קט ששרה לבשה - והראה כי שניהם היו באותו צבע כתום. "אתה רואה מה היא לבשה?" אמר נתניהו למודי. "תראה מה זה".


שרה נתניהו נרנדרה מודי חיבוק לחיצת יד